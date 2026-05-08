«Ничего нет ценнее мирной жизни»: Нагиев высказался о Дне Победы на фоне «отмены»

Актер подчеркнул, что День Победы объединяет людей и не дает забыть о подвигах героев
Дмитрий Нагиев на премьере фильма «Елки 12», фото: пресс-служба

Дмитрий Нагиев записал эмоциональное видео накануне Дня Победы. Он начал свой монолог с рассуждений о том, что существуют праздники, вносящие раздор и взаимонепонимание. Однако День Победы был для него всегда особенным и важным.

«День Победы — единственный праздник, который объединяет нас, не дает забыть о подвиге простого человека, народа, о подвиге страны, а мне — о подвиге моего дедушки. Ничего нет ценнее мирной жизни, что бы ни говорили», — заявил артист.

Он подчеркнул, что сегодня тоже есть свои герои. Нагиев вспомнил слова одного из мудрецов, который говорил, что «герои не должны умирать ради того, чтобы расшевелить равнодушие».

«Не будем равнодушными. Каждый на своем месте. Как черти летают беспилотники, гибнут люди — так не должно быть, и так не будет. С Праздником Победы нас! Это та самая Победа, к которой мы все стремимся. Победа добра над злом. Победа света над тьмой. Победа жизни над разрушением во имя мирной жизни в нашей стране с равенством всех национальностей, вероисповеданий, языков. С праздником вас!» — заключил звезда сериала «Физрук».

Дмитрий Нагиев недавно попал под «отмену». Это связано с тем, что в конце 2025 года он раскритиковал российский кинематограф за большое количество фильмов на военную тему, а также неоднозначно высказался о специальной военной операции на Украине.