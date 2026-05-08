Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

57-летний Брендан Фрейзер старается привести себя в форму для «Мумии 4»

Брендан Фрейзер готовится к съемкам в четвертой части легендарной приключенческой франшизы
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Брендан Фрейзер
Брендан ФрейзерИсточник: Legion-Media.ru

Брендан Фрейзер спустя 20 лет возвращается к своему персонажу Рику О’Коннеллу — съемки «Мумии 4» начнутся совсем скоро. 57-летний актер отметил, что «делает все возможное», чтобы привести себя в форму для того, чтобы выглядеть достойно в продолжении знаменитой франшизы.

«Пожелайте мне удачи. Я делаю все возможное, чтобы привести в порядок эту 57-летнюю машину», — поделился Фрейзер в программе «Ночное шоу с Джимми Фэллоном».

Мы собираемся дать зрителям то, чего они ждали от нас последние двадцать с лишним лет«, — добавил актер.

Брендан Фрейзер в фильме «Мумия»
Брендан Фрейзер в фильме «Мумия»

Обладатель премии «Оскар» отметил, что во время съемок будут знакомые локации, но не стал раскрывать все тайны сюжета.

В феврале 2026 года стало известно, что Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс вернутся к своим ролям в новом фильме «Мумия». Премьера ожидается 19 мая 2028 года.

Ранее стало известно, что Брендан Фрейзер полетит на Марс в новом фильме.