Брендан Фрейзер спустя 20 лет возвращается к своему персонажу Рику О’Коннеллу — съемки «Мумии 4» начнутся совсем скоро. 57-летний актер отметил, что «делает все возможное», чтобы привести себя в форму для того, чтобы выглядеть достойно в продолжении знаменитой франшизы.
«Пожелайте мне удачи. Я делаю все возможное, чтобы привести в порядок эту 57-летнюю машину», — поделился Фрейзер в программе «Ночное шоу с Джимми Фэллоном».
Мы собираемся дать зрителям то, чего они ждали от нас последние двадцать с лишним лет«, — добавил актер.
Обладатель премии «Оскар» отметил, что во время съемок будут знакомые локации, но не стал раскрывать все тайны сюжета.
В феврале 2026 года стало известно, что Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс вернутся к своим ролям в новом фильме «Мумия». Премьера ожидается 19 мая 2028 года.
