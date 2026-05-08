Егор Бероев объяснил, почему решил стать режиссером

Актер Егор Бероев объяснил, почему решил попробовать себя в режиссуре. По его словам, это стало способом вернуть себе контроль над тем, что он делает. Своими мыслями артист поделился в интервью «Пятому каналу» прямо на премьере своего дебютного фильма «Кукла».
Бероев отметил, что в какой-то момент в его карьере «возникла необходимость говорить с людьми». Он пояснил: актеры часто остаются просто исполнителями и не могут влиять на финальный результат. Режиссура же дает возможность самому выстраивать пространство и подбирать команду.
«Как актер я иногда вынужден созерцать какие-то глупости на площадке. А как режиссер я могу набрать команду единомышленников, которые будут понимать и делать что-то, понимая в этом смысл», — заявил артист.
Ранее Егор Бероев рассказал, как на него влияет 21-летняя жена.