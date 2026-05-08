Режиссерский дебют Егора Бероева, фильм «Кукла», не стал для него просто пробой пера. Своими мыслями о работе артист поделился с «Пятым каналом» прямо на премьере картины.
«“Кукла” — это моя отправная точка, мой камертон правды. То, что я не должен предать», — заявил Бероев.
По его словам, эта лента заложила основу для всей его дальнейшей карьеры. Он назвал ее «родной землей, на которой вырастают другие растения».
В планах у режиссера — новые проекты. Среди них многосерийный фильм «Марик», который расскажет о жизни после боевых действий. Бероев подчеркнул, что не собирается снимать развлекательное кино. Он намерен говорить со зрителем более народным языком, а главной темой сделает жизнь, продолжающуюся после тяжелых испытаний.
Сюжет «Куклы» строится вокруг Нади (Анна Панкратова). В юности она совершает роковую ошибку и оказывается в тюрьме, где рожает дочь. Спустя годы, выйдя на свободу, героиня отправляется на поиски ребенка. Единственным, кто приходит ей на помощь, становится новый знакомый Андрей (Никита Тезин).
