О чем фильм «Вверх по волшебному дереву»
В семье Томпсонов обязанности распределялись так: мама Полли зарабатывала деньги, проектируя холодильники, папа Тим сидел дома с тремя детьми — колючей Бет подросткового возраста, зацикленным на электронных девайсах Джо и взявшей обет молчания Фрэн. Когда Полли внезапно уволили, заодно отобрав жилье и машину, Тим вспомнил о юношеской мечте: ему хотелось жить в сельской местности, выращивать помидоры и делать из них лучший томатный соус в мире.
Томпсоны переезжают в деревню, где прошло детство главы семьи, и поселяются в ветхом амбаре. Детей сложившаяся ситуация сперва очень расстраивает, но довольно быстро выясняется, что в соседнем лесу растет волшебное дерево, по ветвям которого можно вскарабкаться до облаков — а там недалеко и до Страны Вкусняшек, Острова Дней рождений и прочих невероятных локаций, летающих по небу.
Зачем смотреть
«Вверх по волшебному дереву» — фэнтезийная лента, вполне подходящая для семейного просмотра, но ориентированная прежде всего на младшую аудиторию. Здесь собраны все элементы, характерные для современного блокбастера, просто не совсем в тех пропорциях, в каких они присутствуют в более «взрослых» фильмах.
Есть впечатляющие виды (например, бамбуковые рощи зефирного цвета, лестница в небо или Остров Всезнайцев, увенчанный золотыми куполами), есть забавные и трогательные семейные сцены (особенно удался эпизод, в котором Полли демонстрирует детям альбом с иллюстрациями, сделанными ею и Тимом годы назад), есть, наконец, даже антагонистка и экшен — но где-то на периферии. Мадам Хлыст появляется в кадре на считанные минуты, а побег из ее учебного заведения совершается с помощью гнилой картофелины; в общем, понятно, что ставки не так чтобы высоки.
По крайней мере, Ребекка Фергюсон с ее холодным лицом прекрасно смотрится в образе злодейки. С другой стороны, из Клер Фой получилась отличная мама: хотя Полли, согласно сюжету, воспитывала жесткая и крайне прагматичная родительница, от нее самой исходит ощущение тепла и уюта. К сожалению, того же не скажешь об Эндрю Гарфилде: он уж слишком старался — и в результате папа из него вышел неубедительный.
Почему можно не смотреть
«Вверх по волшебному дереву» — наивное гиперстилизованное кино. Кого-то из поклонников «взрослого» фэнтези эти свойства могут отпугнуть, но, пожалуй, все же не стоит включать цветастость и наивность в список серьезных недостатков детского фильма.
Тем более, что в «Дереве» можно при желании найти и другие недочеты — скажем, отдельные художественные решения трудно объяснить (весь персонал, обслуживающий Остров Дней рождений, зачем-то одели в дизайнерские спортивные костюмы), кроме того, некоторые шутки кажутся не очень уместными в ленте для шестилеток.