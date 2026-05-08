Котт назвал причину популярности ремейков у современных режиссеров

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Режиссер Александр Котт считает, что популярность ремейков советских фильмов связана с ностальгией зрителей по «понятному» и эмоционально теплому прошлому. Таким мнением он поделился в интервью ТАСС.
«Часто говорят, что ремейки — это признак того, что авторам нечего сказать нового, но, мне кажется, все немного сложнее. На самом деле это обращение к прошлому, к эмоциям и воспоминаниям зрителя», — сказал он.
По словам режиссера, зрителей привлекают не только сами истории, но и воспоминания, связанные с советским кино. «Я помню, как был на “Чебурашке”, и весь зал начинал подпевать знакомым песням. И ты понимаешь, насколько сильно людей цепляет это чувство узнавания, возвращения в детство. Потому что у многих советское кино связано с ощущением стабильности, семьи, какого-то понятного и спокойного мира», — отметил Котт.
При этом режиссер отметил, что ремейки могут быть как удачными, так и неудачными. «Конечно, есть удачные ремейки, есть неудачные. Главное, чтобы это не превращалось в спекуляцию на ностальгии», — заключил режиссер.