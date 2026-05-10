Звезда «Разделения» рассказал, почему согласился на роль в фильме ужасов

В российский прокат вышел хоррор «Хокум» режиссера Дэмиэна МакКарти с Адамом Скоттом в главной роли. В интервью для Кино Mail звезда «Разделения» признался, насколько легко для него было согласиться на роль в фильме ужасов.
Скотт отметил, что ему очень понравилась предыдущая работа МакКарти «Астрал. Медиум» — по словам актера, это потрясающее и очень страшное кино. Но в случае «Хокума» его особенно зацепил сценарий — персонаж и сама история.
«Мне показалось, что фильм, который я прочитал на бумаге, очень целостный. Даже без элементов хоррора это очень захватывающая история, движимая героями. А ужасы, которые туда вплетены, стали своего рода бонусом. Так что для меня это было очень легкое “да”», — поделился актер.
По сюжету, герой Адама Скотта приезжает в уединенную гостиницу в ирландской глубинке. Здесь он узнает пугающую легенду о ведьме, которая обитает в номере для молодоженов. А вскоре таинственное исчезновение одной из сотрудниц отеля заставляет героя лично убедиться в правдивости этой истории и столкнуться с демонами собственного прошлого.