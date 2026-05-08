Шарлиз Терон снова снимется у режиссера «Вершины»

Актриса воссоединится с режиссером недавно вышедшего триллера «Вершина» в новом фильме
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон

Шарлиз Терон снова поработает с режиссером Бальтасаром Кормакуром, поставившим недавно вышедший триллер «Вершина». Их новым совместным фильмом станет картина «Шесть чистых убийств» (Six Clean Kills).

В новом проекте Бальтасар Кормакур вновь выступит режиссером, а Терон — продюсером. Также планируется, что она сыграет главную роль. Фильм будет основан на неопубликованном романе Стэна Пэриша, который также займется адаптацией сценария. Детали сюжета пока держатся в секрете.

Кадр из фильма «Вершина»

Триллер о выживании «Вершина» рассказывает об альпинистке (Терон), которая отправляется в одиночестве в горы, чтобы отвлечься от трагических событий последнего времени — у женщины умер муж. Но на ее пути встречается незнакомец (Тэрон Эджертон), который открывает на нее охоту.

Картина с успехом стартовала на Netflix 24 апреля 2026 года, две недели подряд возглавляя десятку лучших фильмов онлайн-платформы.

Ранее Шарлиз Терон призналась, что получила травму, выполняя опасные трюки на съемках.