Шарлиз Терон снова поработает с режиссером Бальтасаром Кормакуром, поставившим недавно вышедший триллер «Вершина». Их новым совместным фильмом станет картина «Шесть чистых убийств» (Six Clean Kills).
В новом проекте Бальтасар Кормакур вновь выступит режиссером, а Терон — продюсером. Также планируется, что она сыграет главную роль. Фильм будет основан на неопубликованном романе Стэна Пэриша, который также займется адаптацией сценария. Детали сюжета пока держатся в секрете.
Триллер о выживании «Вершина» рассказывает об альпинистке (Терон), которая отправляется в одиночестве в горы, чтобы отвлечься от трагических событий последнего времени — у женщины умер муж. Но на ее пути встречается незнакомец (Тэрон Эджертон), который открывает на нее охоту.
Картина с успехом стартовала на Netflix 24 апреля 2026 года, две недели подряд возглавляя десятку лучших фильмов онлайн-платформы.
Ранее Шарлиз Терон призналась, что получила травму, выполняя опасные трюки на съемках.