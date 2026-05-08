Россияне выбрали лучшие фильмы о Великой Отечественной войне

Россияне назвали «В бой идут одни “старики”» лучшим фильмом о войне
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «В бой идут одни "старики"»
Россияне выбрали лучшие военные фильмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное сервисами SuperJob и «Кион». Первые места в списке заняли картины «“В бой идут одни “старики”» и «А зори здесь тихие».

Легендарная картина Леонида Быкова «“В бой идут одни “старики”» — лучший фильм о Великой Отечественной войне по мнению россиян. Фильм набрал 16% голосов. Второе место занял фильм Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие» (14%), третье — лента Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» (11%)", — говорится в исследовании, проведенном на основании опроса 1600 россиян.

Кадр из фильма «А зори здесь тихие»
Далее в рейтинге расположились «Иди и смотри» Элема Климова и «Офицеры» Владимира Рогового. Каждая из этих лент набрала по 4% голосов. По 2% получили «Семнадцать мгновений весны» Татьяны Лиозновой и киноэпопея «Освобождение» Юрия Озерова.

Сразу несколько картин набрали по 1% голосов. В их числе «Судьба человека», «Брестская крепость», «Диверсант», «Солдатик», «Т-34», «Аты-баты, шли солдаты…», «Батальоны просят огня», «В августе 44-го», «Горячий снег», «Противостояние», «Сталинград», «Штрафбат», «Звезда», «Баллада о солдате» и «Летят журавли».

Вячеслав Тихонов в многосерийном фильме «Семнадцать мгновений весны»
Еще 15% участников опроса назвали другие фильмы — как российские, так и зарубежные. Четыре процента респондентов заявили, что хороших картин о войне слишком много, чтобы выбрать одну. Совсем не смотрят военное кино 3% опрошенных. Остальные не смогли дать ответ.

Интересно, что предпочтения мужчин и женщин заметно разошлись. «А зори здесь тихие» — безусловный лидер у женщин (21% против 8% среди мужчин). В качестве любимого фильма о войне россиянки также чаще называли ленту «Офицеры» (7% и 1% соответственно). Мужчины же чаще выбирали «Они сражались за Родину» (14% против 8% среди женщин), «Освобождение» (3% и 0%), «Иди и смотри» (5% и 3%)", — подвели итог аналитики.