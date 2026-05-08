Россияне выбрали лучшие фильмы о Великой Отечественной войне

Россияне выбрали лучшие военные фильмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное сервисами SuperJob и «Кион». Первые места в списке заняли картины «“В бой идут одни “старики”» и «А зори здесь тихие».
Легендарная картина Леонида Быкова «“В бой идут одни “старики”» — лучший фильм о Великой Отечественной войне по мнению россиян. Фильм набрал 16% голосов. Второе место занял фильм Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие» (14%), третье — лента Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» (11%)", — говорится в исследовании, проведенном на основании опроса 1600 россиян.
Далее в рейтинге расположились «Иди и смотри» Элема Климова и «Офицеры» Владимира Рогового. Каждая из этих лент набрала по 4% голосов. По 2% получили «Семнадцать мгновений весны» Татьяны Лиозновой и киноэпопея «Освобождение» Юрия Озерова.
Сразу несколько картин набрали по 1% голосов. В их числе «Судьба человека», «Брестская крепость», «Диверсант», «Солдатик», «Т-34», «Аты-баты, шли солдаты…», «Батальоны просят огня», «В августе 44-го», «Горячий снег», «Противостояние», «Сталинград», «Штрафбат», «Звезда», «Баллада о солдате» и «Летят журавли».
Еще 15% участников опроса назвали другие фильмы — как российские, так и зарубежные. Четыре процента респондентов заявили, что хороших картин о войне слишком много, чтобы выбрать одну. Совсем не смотрят военное кино 3% опрошенных. Остальные не смогли дать ответ.
Интересно, что предпочтения мужчин и женщин заметно разошлись. «А зори здесь тихие» — безусловный лидер у женщин (21% против 8% среди мужчин). В качестве любимого фильма о войне россиянки также чаще называли ленту «Офицеры» (7% и 1% соответственно). Мужчины же чаще выбирали «Они сражались за Родину» (14% против 8% среди женщин), «Освобождение» (3% и 0%), «Иди и смотри» (5% и 3%)", — подвели итог аналитики.