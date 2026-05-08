Светлана Иванова объяснила, почему выбрала мужа на 24 года старше нее

По словам актрисы, в детстве ей не хватало отцовского внимания, что повлияло на выбор мужчин
Светлана Иванова и Джаник Файзиев на премьере сериала «В Хогвартс я не попал», фото: пресс-служба
Светлана Иванова нарушила многолетнее молчание и откровенно рассказала о своей личной жизни. На это обратил внимание Life.ru.

В разговоре со Светланой Бондарчук актриса объяснила, почему ее избранник оказался на 24 года старше нее. Как призналась Иванова, в детстве она недополучила отцовского внимания, и это напрямую повлияло на ее выбор партнера. Ведущая предположила, что в своем муже, 64-летнем режиссере Джанике Файзиеве, актриса нашла родительскую фигуру. Иванова с этим полностью согласилась.

«Абсолютно точно! Я в этом смысле классический экспонат для психотерапии. У меня на момент встречи с Джаником и близких друзей не было. Поэтому он мне стал вообще всем на свете: другом, любовником, мужем, папой», — поделилась артистка.

Джаник Файзиев и Светлана Иванова
Она добавила, что всегда хотела не равных отношений, а возможности оказаться в объятиях и почувствовать себя маленькой.

«Мне не хватало взрослого мужского внимания, которое нужно от папы: чтобы и похвалил, и поддержал. У меня этого почти не было», — отметила Иванова.

Пара вместе с 2011 года. Через год у них родилась дочь Полина, а в 2018-м — Мира. Позже влюбленные сыграли тайную свадьбу. У режиссера есть взрослые дети от предыдущих браков, и актриса поддерживает с ними теплые отношения.

Ранее Светлана Иванова показала редкие фото младшей дочери в честь ее восьмилетия.