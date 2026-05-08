Александр Котт поддержал квотирование иностранного кино

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Режиссер Александр Котт рассказал, что квотирование иностранного кино может быть полезной мерой для российского кинобизнеса, хотя сам он хотел бы иметь возможность смотреть все мировые премьеры на большом экране. Таким мнением он поделился в интервью ТАСС.
«Квотирование для бизнеса это, наверное, спасительная мера. Для кинобизнеса это может работать. Но как зритель я хочу иметь возможность смотреть все, что выходит в мире», — сказал он.
Котт также рассказал, что уход зарубежных студий повлиял на российский прокат и выбор фильмов в кинотеатрах стал заметно меньше. «Ясно, что уход иностранных компаний возродил интерес к нашему кино, и реально за два-три года мы набрали вот эту массу контента, который все смотрят и на который ходят. Но при этом выбор, конечно, стал меньше», — объяснил режиссер.
По его словам, некоторые фильмы принципиально важно смотреть именно на большом экране. «Есть фильмы, которые созданы именно для кинотеатра. Условный “Аватар” хочется смотреть не на телевизоре, а именно в зале», — добавил Котт.