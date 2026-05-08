Александр Котт поддержал квотирование иностранного кино

Котт также рассказал, что уход зарубежных студий повлиял на российский прокат и выбор фильмов в кинотеатрах стал заметно меньше. «Ясно, что уход иностранных компаний возродил интерес к нашему кино, и реально за два-три года мы набрали вот эту массу контента, который все смотрят и на который ходят. Но при этом выбор, конечно, стал меньше», — объяснил режиссер.