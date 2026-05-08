Александр Котт хотел бы снять ремейк фильма «Отроки во Вселенной»

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Режиссер Александр Котт сообщил, что хотел бы снять ремейк советского фантастического фильма «Отроки во Вселенной», а также «Через тернии к звездам» и «Москва — Кассиопея». Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
«Да, наверное, снял бы. “Отроки во Вселенной”, “Через тернии к звездам”, “Москва — Кассиопея”», — сказал Котт, отвечая на вопрос о том, какой ремейк ему было бы интересно сделать.
По словам режиссера, советская фантастика до сих пор выглядит современно и производит сильное впечатление.
«Эти фильмы даже сейчас смотрятся невероятно. Ощущение, что потом у них многое заимствовали», — отметил он.
Котт также вспомнил фильм «Голова профессора Доуэля», который, по его мнению, до сих пор способен пугать зрителей.
«“Голова профессора Доуэля” — этот фильм и сегодня способен пугать. Там есть настоящее ощущение странности и тревоги, которое работает спустя десятилетия», — сказал он.