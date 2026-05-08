Назван самый трогательный эпизод в фильмах о Великой Отечественной войне

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Эпизод из фильма «Судьба человека», в котором Андрей Соколов говорит мальчику Ване: «Я твой отец», россияне признали самой трогательной сценой в фильмах о Великой Отечественной войне. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом «Патриот», которые есть в распоряжении ТАСС.
«В преддверии Дня Победы телеканал “Патриот” провел опрос в своих соцсетях и выяснил, какие сцены в кинолентах о Великой Отечественной войне зрители считают самыми трогательными. На первом месте “Судьба человека” (1959). Андрей Соколов говорит Ване: “Я твой отец” — 56%», — говорится в сообщении. По словам пресс-службы, в опросе приняли участие 2 136 человек.
Второе место в опросе заняли финальные эпизоды фильма «Офицеры», в которых звучит песня «От героев былых времен…». Этот вариант выбрали 55% респондентов.
Третьим по числу голосов стал финал фильма «В бой идут одни “старики”». Сцену разговора Титаренко и Макарыча у памятника погибшим летчицам отметили 49% участников опроса. На четвертом месте оказался эпизод встречи Кирьяна и Анфисы в многосерийном фильме «Вечный зов». За эту сцену проголосовали 43% участников опроса.
Замкнул первую пятерку фильм «Белорусский вокзал», исполнение песни «Нам нужна одна победа» поддержали 40% респондентов.
Шестое место заняла сцена встречи рядового Алеши Скворцова с матерью в фильме «Баллада о солдате» — 38%. На седьмом месте оказался фильм «Отец солдата». Сцену встречи грузинского крестьянина Георгия Махарашвили с тяжело раненым сыном отметили 32% респондентов.
Восьмое место заняла сцена награждения оставшихся в живых бойцов в фильме «Горячий снег». За нее проголосовали 31% участников опроса.
Девятое место досталось сцене встречи Штирлица с женой в кафе из телесериала «Семнадцать мгновений весны». Этот эпизод выбрали 30% респондентов.
Замыкает десятку финал фильма «А зори здесь тихие». В послевоенной сцене Федот Васков и взрослый сын Риты Осяниной устанавливают памятную табличку в честь погибших девушек-зенитчиц. Этот эпизод набрал 26% голосов участников опроса.