Назван самый трогательный эпизод в фильмах о Великой Отечественной войне

Им стал момент из фильма «Судьба человека», свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом «Патриот»
Кадр из фильма «Судьба человека»

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Эпизод из фильма «Судьба человека», в котором Андрей Соколов говорит мальчику Ване: «Я твой отец», россияне признали самой трогательной сценой в фильмах о Великой Отечественной войне. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом «Патриот», которые есть в распоряжении ТАСС.

«В преддверии Дня Победы телеканал “Патриот” провел опрос в своих соцсетях и выяснил, какие сцены в кинолентах о Великой Отечественной войне зрители считают самыми трогательными. На первом месте “Судьба человека” (1959). Андрей Соколов говорит Ване: “Я твой отец” — 56%», — говорится в сообщении. По словам пресс-службы, в опросе приняли участие 2 136 человек.

Кадр из фильма «Офицеры»

Второе место в опросе заняли финальные эпизоды фильма «Офицеры», в которых звучит песня «От героев былых времен…». Этот вариант выбрали 55% респондентов.

Третьим по числу голосов стал финал фильма «В бой идут одни “старики”». Сцену разговора Титаренко и Макарыча у памятника погибшим летчицам отметили 49% участников опроса. На четвертом месте оказался эпизод встречи Кирьяна и Анфисы в многосерийном фильме «Вечный зов». За эту сцену проголосовали 43% участников опроса.

Нина Ургант в фильме «Белорусский вокзал»Источник: Legion-Media.ru

Замкнул первую пятерку фильм «Белорусский вокзал», исполнение песни «Нам нужна одна победа» поддержали 40% респондентов.

Шестое место заняла сцена встречи рядового Алеши Скворцова с матерью в фильме «Баллада о солдате» — 38%. На седьмом месте оказался фильм «Отец солдата». Сцену встречи грузинского крестьянина Георгия Махарашвили с тяжело раненым сыном отметили 32% респондентов.

Восьмое место заняла сцена награждения оставшихся в живых бойцов в фильме «Горячий снег». За нее проголосовали 31% участников опроса.

Кадр из фильма «А зори здесь тихие»

Девятое место досталось сцене встречи Штирлица с женой в кафе из телесериала «Семнадцать мгновений весны». Этот эпизод выбрали 30% респондентов.

Замыкает десятку финал фильма «А зори здесь тихие». В послевоенной сцене Федот Васков и взрослый сын Риты Осяниной устанавливают памятную табличку в честь погибших девушек-зенитчиц. Этот эпизод набрал 26% голосов участников опроса.