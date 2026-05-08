Назван самый трогательный эпизод в фильмах о Великой Отечественной войне

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Эпизод из фильма «Судьба человека», в котором Андрей Соколов говорит мальчику Ване: «Я твой отец», россияне признали самой трогательной сценой в фильмах о Великой Отечественной войне. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом «Патриот», которые есть в распоряжении ТАСС.