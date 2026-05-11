Блуждания Айши по лесу в поисках брата, визуализация ее связи с духами занимает в ленте ровно столько места, чтобы не утомить зрителя. Ее контакт с «призраками прошлого» в виде друзей детства неожиданно напоминает «Соломенных псов» Сэма Пекинпа, а выбор между женихом и братом — коллизии «Грозового перевала». Можно углядеть и сюжетную связь с «Солнцестоянием», только вот мир простых деревенских жителей окажется все же не таким адски страшным, как секта сбрендивших скандинавских интеллигентов. Так что в итоге «Шурале» выведет нас скорее к свету и надежде.