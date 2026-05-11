О чем фильм «Шурале»
Биолог Михаил (Максим Матвеев) живет со своей невестой Айшой (Алина Насибуллина) в ультрасовременном особняке и занимается биохакингом. Его цель — победить смерть. Айшу он окружает обожанием, а на ее день рождения сообщает друзьям, городским интеллектуалам, что его невеста необычайно талантлива и пишет чудесные стихи.
Но вскоре приходят тревожные вести от деревенских родных девушки — ее сводный брат Тимур, управляющий семейной лесопилкой, загадочным образом пропал в лесу. Делать нечего — надо ехать в деревню, помогать искать брата. Михаил хочет поддержать любимую и везет ее на дорогом внедорожнике в глубины татарской хтони, сливающейся с миром лесных духов как сельская местность с лесом.
Зачем смотреть
«Шурале» Алины Насибуллиной — увлекательный и местами трагикомический триллер, не совсем точно определяемый как этнохоррор. Местами эстетика картины действительно напоминает артхаусную народную мистику, тем более что Шурале — это, собственно, лесной дух из татарских сказок, известный по одноименному советскому мультфильму. Однако более точно было бы отнести фильм к жанру магического реализма, и даже метафизического реализма — литературного направления, основанного выдающимся русским писателем и философом Юрием Мамлеевым. Кстати, в свое время выходили сборники учеников Мамлеева, на которые русским кинематографистам стоило бы обратить внимание. Годных сюжетов там великое множество.
В «Шурале» пугающий мир леса органично сочетается с реалиями жизни современной глубинки, оказавшейся под властью местного «крестного отца» мафии дяди Жени. Обуреваемый жаждой наживы, он требует от лесорубов пустить под топор священную рощу. И сталкивается с сопротивлением потустороннего характера. В блестящем исполнении Романа Михайлова деревенский авторитет кажется и страшным, и смешным одновременно.
Блуждания Айши по лесу в поисках брата, визуализация ее связи с духами занимает в ленте ровно столько места, чтобы не утомить зрителя. Ее контакт с «призраками прошлого» в виде друзей детства неожиданно напоминает «Соломенных псов» Сэма Пекинпа, а выбор между женихом и братом — коллизии «Грозового перевала». Можно углядеть и сюжетную связь с «Солнцестоянием», только вот мир простых деревенских жителей окажется все же не таким адски страшным, как секта сбрендивших скандинавских интеллигентов. Так что в итоге «Шурале» выведет нас скорее к свету и надежде.
Почему можно не смотреть
Это хоть и высококлассное, но все же авторское кино, создатели которого отдают дань и визуальным экспериментам, и путаной, туманной сюжетной структуре. Так что лента скорее киноманская, чем зрительская. Но все же жаль, что режиссер упустила отличную возможность дать немного больше жести в духе «Соломенных псов».
Стоит отметить, что фильм имеет своеобразную «родственную связь» с сериалом «Слово пацана». Одну из ролей сыграл Рузиль Минекаев, а сама Насибуллина сняла клип для завирусившейся после сериала песни «Пыяла», сделанный на материалах фильма «Шурале». Тут бы и выйти на мистический, но уже боевик. Кровь на лесопилке придала бы картине необходимый градус накала, которого так не хватает российскому авторскому кино.