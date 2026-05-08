Милош Бикович стал героем нового выпуска журнала Hello!. Фотосессия с участием 38-летнего актера прошла в Петровском путевом дворце в Москве.
Во время съемки звезда сериала «Крылья империи» примерил несколько стильных образов, в том числе костюм с эполетами на пиджаке. Фотосессия прошла накануне выхода фильма «Холоп 3», где герой Биковича примерит роль Петра I.
«Еще одна дворцовая съемка в моей копилке. Пусть так и продолжается. Каждый раз в новом месте, дворце или усадьбе с богатым прошлым, мне открывается удивительный мир с интересными историями. Делюсь небольшим видео со съемки обложки майского номера Hello!, которую мы снимали в Петровском путевом дворце. Приглашаю вас открыть один из этих миров для себя!» — рассказал актер.
«Холоп 3» с участием Милоша Биковича выходит в прокат 11 июня 2026 года. Артист вернулся в роли мажора Григория, который теперь сам берется вперевопспитывать богатых и избалованных людей.
В этот раз ему предстоит изменить семейную пару (супругов играют Павел Прилучный и Кристина Асмус). Героев «поместят» во времена Петра I, которого воплотит Григорий. Под строгим руководством императора паре придется изменить свои взгляды на жизнь и отношение к другим людям.
Ранее Милош Бикович стал жертвой эксперимента в психологическом триллере «Изоляция».