Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Милош Бикович снялся в кителе с эполетами в Петровском путевом дворце в Москве

Актер принял участие в стильной фотосессии

Милош Бикович стал героем нового выпуска журнала Hello!. Фотосессия с участием 38-летнего актера прошла в Петровском путевом дворце в Москве.

Милош Бикович, фото: Hello!
Милош Бикович, фото: Hello!

Во время съемки звезда сериала «Крылья империи» примерил несколько стильных образов, в том числе костюм с эполетами на пиджаке. Фотосессия прошла накануне выхода фильма «Холоп 3», где герой Биковича примерит роль Петра I.

«Еще одна дворцовая съемка в моей копилке. Пусть так и продолжается. Каждый раз в новом месте, дворце или усадьбе с богатым прошлым, мне открывается удивительный мир с интересными историями. Делюсь небольшим видео со съемки обложки майского номера Hello!, которую мы снимали в Петровском путевом дворце. Приглашаю вас открыть один из этих миров для себя!» — рассказал актер.

Милош Бикович, фото: Hello!
Милош Бикович, фото: Hello!

«Холоп 3» с участием Милоша Биковича выходит в прокат 11 июня 2026 года. Артист вернулся в роли мажора Григория, который теперь сам берется вперевопспитывать богатых и избалованных людей.

В этот раз ему предстоит изменить семейную пару (супругов играют Павел Прилучный и Кристина Асмус). Героев «поместят» во времена Петра I, которого воплотит Григорий. Под строгим руководством императора паре придется изменить свои взгляды на жизнь и отношение к другим людям.

Ранее Милош Бикович стал жертвой эксперимента в психологическом триллере «Изоляция».