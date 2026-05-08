Супруг Юлии Меньшовой отметил 61-летие в семейном кругу

Актер Игорь Гордин, муж телеведущей Юлии Меньшовой, отметил 61-летие. Кадрами с праздника поделилась его невестка Мария Кукушкина.
Торжество организовали в московском ресторане. Судя по опубликованным снимкам, обстановка была семейной и скромной.
Гордин и Меньшова вместе с 1996 года. Их знакомство состоялось в театре. В отношениях пары был непростой период: серьезный кризис и долгая разлука. Поговаривали, что причиной стали бытовые сложности и плотный график работы. Однако официально брак они не расторгали. Спустя четыре года супруги снова воссоединились.
