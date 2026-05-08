Звезда «Очень странных дел» поделилась романтичным фото с мужем

Звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун поделилась с поклонниками нежным кадром с мужем. На снимке, опубликованном в личном блоге, пара обнимается и целуется прямо на берегу моря.
В подписи к фото актриса призналась супругу в чувствах. «Мой человек. Сегодня и навсегда. Я люблю тебя», — написала Браун.
В мае 2024 года артистка вышла замуж за коллегу Джейка Бон Джови. В сентябре того же года они провели вторую свадебную церемонию — на этот раз в Тоскане.
Летом 2025 года стало известно, что в семье произошло пополнение. Супруги официально объявили, что удочерили девочку. Имя ребенка они пока держат в секрете. Браун иногда публикует в соцсетях снимки с малышкой, но всегда скрывает ее лицо.
