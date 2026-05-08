Рената Литвинова недавно побывала в Праге. В столицу Чехии 59-летняя актриса приезжала на гастроли со своей постановкой «Кактус».
В личном блоге звезда показала фото, сделанные во время ее игры на сцене, а также за кулисами. Литвинова примерила элегантный наряд: она надела черное бархатное платье в пол с длинными рукавами и высоким воротником. Платье подчеркнуло стройную фигуру артистки.
Свой образ она дополнила черными перчатками и украшениями в виде колье, длинных сережек и браслета. Ливинова сделала прическу с эффектом «мокрых волосы» и яркий макияж.
«Отыграли в прекрасной Праге последний “Кактус” — спасибо всем зрителям и всем нашим участникам», — написала актриса в своем блоге.
Зрители поблагодарили звезду за ее талант, а также сделали комплименты ее образу.
«Иногда перестаю верить в то, что Рената существует… Неземная красота», «Как всегда — безумно красивы», «Богиня», «Прекрасная Рената! Как будто с другой планеты», «Похожа на нежный цветок», — писали они.
Напомним, Рената Литвинова с 2022 года живет в Париже. Она гастролирует по европейским городам со своими авторскими постановками.
Ранее Рената Литвинова рассказала, что отменила спектакли в Израиле. Она отметила, что была вынуждена это сделать из-за политического и военного конфликтов на Ближнем Востоке.