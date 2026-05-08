Последний муж Мэрилин Монро откровенно рассказал о жизни с ней

Артур Миллер в своих мемуарах раскрыл подробности жизни с актрисой
Мэрилин Монро
Источник: Legion-Media.ru

Драматург Артур Миллер, ушедший из жизни в 2005 году, откровенно высказался о своем недолгом браке с Мэрилин Монро. Его воспоминания легли в основу книги интервью, на которую ссылается The Guardian.

По словам Миллера, актриса искала в муже целый набор ролей: «отца, любовника, друга и агента». При этом появление ребенка она воспринимала как «дополнительную проблему».

Миллер называл Монро «умной и обаятельной» женщиной, обладающей чувством юмора. Однако со временем, как он отмечал, у звезды нарастали подозрительность и тревожность, а ее психическое состояние становилось все более шатким. Драматург признавался, что постоянно чувствовал угрозу ее жизни и был убежден: смерть «всегда была рядом с ней».

Этот брак, третий по счету для Монро, оказался для Миллера разрушительным — как в эмоциональном, так и в творческом плане. Первым супругом актрисы стал Джеймс Догерти: они поженились, когда ей было 16 лет, что позволило Монро избежать жизни в приюте. Вторым ее избранником был бейсболист Джо Ди Маджо.