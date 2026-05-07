Александр Самойленко раскритиковал работы режиссера Сарика Андреасяна и его брата, продюсера Гевонда Андреасяна. Братья в последнее время берутся за экранизации произведений русских классиков.
Так, в 2024 году Андреасян презентовал фильм «Онегин» по роману в стихах «Евгений Онегин» Александра Сергеевича Пушкина. В конце 2025-го он выпустил еще одну экранизацию русского поэта — «Сказку о царе Салтане».
Сейчас режиссер работает над киноверсией «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях». В 2027 году кинематографист также планирует выпустить экранизацию романа-эпопеи «Война и мир» Льва Толстого.
Многие осуждают режиссера за его стремление экранизировать классику. Некоторые отмечают, что у Андреасяна неудачные фильмы. Вот и Самойленко не доволен работой режиссера и его брата.
«Это отдельная боль. Например, то, что сейчас делают прекрасные мастера фотографии братья Андреасян… Как можно взять Александра Сергеевича Пушкина и переложить в прозу? Я не понимаю. А зачем? Это первый вопрос. Второй — а как это можно? Я начал смотреть “Сказку о царе Салтане”…» — высказался он в шоу «Откройте, Давид!».
Актер подчеркнул, что во всех вышедших экранизациях ему понравились только костюмы. Также Самойленко признался, что его приглашали принять участие в съемках «Онегина», но он после просмотра сценария отказался.
«Меня хватило минут на десять. Я не стал смотреть, честно. Так же, как с “Евгением Онегиным”… Мне, кстати, присылали сценарий “Онегина”, на кого-то меня хотели, я начал смотреть и отказался сразу. Ну… не знаю», — заявил артист.