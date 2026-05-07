Меган Маркл показала редкие фотографии своего сына Арчи в день его 7-летия

6 мая Меган Маркл поздравила своего сына с днем рождения трогательным постом в блоге. «7 лет спустя… С днем рождения, наш милый мальчик», — подписала она фотографию, на которой Гарри держит на руках новорожденного Арчи.
На другом снимке в карусели именинник и его младшая сестра, принцесса Лилибет бредут по мелководью, держась за руки.
Напомним, Арчи появился на свет в мае 2019 года. Маркл назвала материнство волшебством: «У меня два лучших парня на свете, так что я очень счастлива».
Гарри, в свою очередь, заявлял, что стать отцом — это «самый удивительный опыт, который он только мог себе представить».
Принцесса Лилибет, которой сейчас 4 года, родилась в июне 2021 года. К тому времени Сассекские уже отказались от королевских обязанностей и переехали жить в особняк в Монтесито.
Ранее инсайдеры раскрыли детали ссоры Анны Винтур и Меган Маркл.