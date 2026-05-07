Милош Бикович проехался со своим двухлетним сыном Василием в сербском автобусе. Кадрами из поездки в общественном транспорте поделилась жена актера Ивана Малич.
Она запечатлела, как сын повис на верхней перекладине автобуса. На другом кадре малыша придерживал руками знаменитый отец. Звезда фильма «Красный шелк» радостно улыбался, играя с наследником.
«Каскадер здесь», — лаконично подписала фото Малич.
Милош Бикович впервые стал отцом в начале января 2024 года. У актера и его возлюбленной Иваны Малич родился сын Василий. Позже коллеги звезды рассказали, что он женился на своей избраннице.
Бикович признавался, что вместе с семьей живет на три страны — в России, Сербии и Черногории, родине Малич. Также он говорил, на каком языке общается с наследником. По словам артиста, он старается обучать Василия русским и сербским словам.
Сегодня актер готов жертвовать работой ради того, чтобы больше времени проводить с женой и сыном. Бикович признавался, что ему важно самому заниматься воспитанием наследника.
«Я стараюсь чаще быть с ним, нежели мой отец бывал со мной. Мне не хватало отца, его часто не было рядом, так как родители были разведены. Я не желаю своему ребенку такой судьбы. Мне кажется, моя основная миссия как отца — проводить больше времени с ним и больше вкладываться в его образование. Это суть того, какой я как отец», — говорил Бикович о сыне и своем отцовстве.
