«Я стараюсь чаще быть с ним, нежели мой отец бывал со мной. Мне не хватало отца, его часто не было рядом, так как родители были разведены. Я не желаю своему ребенку такой судьбы. Мне кажется, моя основная миссия как отца — проводить больше времени с ним и больше вкладываться в его образование. Это суть того, какой я как отец», — говорил Бикович о сыне и своем отцовстве.