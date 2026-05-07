Милош Бикович снялся с двухлетним сыном в автобусе в Сербии

Супруга актера показала забавные кадры с их наследником, сделанные в общественном транспорте
Милош Бикович проехался со своим двухлетним сыном Василием в сербском автобусе. Кадрами из поездки в общественном транспорте поделилась жена актера Ивана Малич.

Милош Бикович с сыном, фото: соцсети
Милош Бикович с сыном, фото: соцсети

Она запечатлела, как сын повис на верхней перекладине автобуса. На другом кадре малыша придерживал руками знаменитый отец. Звезда фильма «Красный шелк» радостно улыбался, играя с наследником.

«Каскадер здесь», — лаконично подписала фото Малич.

Сын Милоша Биковича, фото: соцсети
Сын Милоша Биковича, фото: соцсети

Милош Бикович впервые стал отцом в начале января 2024 года. У актера и его возлюбленной Иваны Малич родился сын Василий. Позже коллеги звезды рассказали, что он женился на своей избраннице.

Бикович признавался, что вместе с семьей живет на три страны — в России, Сербии и Черногории, родине Малич. Также он говорил, на каком языке общается с наследником. По словам артиста, он старается обучать Василия русским и сербским словам.

Милош Бикович с женой, фото: соцсети
Милош Бикович с женой, фото: соцсети

Сегодня актер готов жертвовать работой ради того, чтобы больше времени проводить с женой и сыном. Бикович признавался, что ему важно самому заниматься воспитанием наследника.

«Я стараюсь чаще быть с ним, нежели мой отец бывал со мной. Мне не хватало отца, его часто не было рядом, так как родители были разведены. Я не желаю своему ребенку такой судьбы. Мне кажется, моя основная миссия как отца — проводить больше времени с ним и больше вкладываться в его образование. Это суть того, какой я как отец», — говорил Бикович о сыне и своем отцовстве.

Ранее был раскрыт гонорар Милоша Биковича за съемочный день.