Олег Меньшиков снялся в Японии с женой, которая моложе него на 23 года

Народный артист России Олег Меньшиков отправился в путешествие вместе с супругой. На это обратил внимание Super.ru. Анастасия Меньшикова, которая младше мужа на 23 года, поделилась в личном блоге кадрами из Японии.
Актриса показала фото с прогулки по Токио и призналась, что поездка привела их в полный восторг.
«Токио больше, чем любой другой город, доказывает, что “город” — это глагол, а не существительное», — отметила она.
Анастасия Чернова (в девичестве. — Прим. Ред.) вышла замуж за режиссера в 2005 году. С Меньшиковым она познакомилась в День всех влюбленных на концерте Михаила Жванецкого. Они оказались в одной компании.
По словам артистки, будущий супруг удивил ее не совсем адекватным поведением. Актер начал есть лепестки роз, которые она приготовила в подарок для юмориста. А после концерта он попросил у нее номер телефона, чего Чернова никак не ожидала.
