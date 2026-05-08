Домогаров назвал миссией артиста быть «рупором своего времени»

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Миссия актера заключается в том, чтобы отражать свою эпоху и оставаться «рупором своего времени». Таким мнением в интервью ТАСС поделился народный артист России Александр Домогаров.
«Мы — люди, которые произносят чужой текст, но при этом артист — это представитель своей эпохи, своего поколения. Как говорил [Александр Вертинский], артист — это “рупор и микрофон своего времени”. Наше время уйдет, придут другие — это естественный процесс», — сказал актер.
Он отметил, что театр принципиально отличается от кино своей «сиюминутностью» и живым присутствием. «В кино все фиксируется: пленка сохраняет тебя таким, какой ты есть. А театр существует здесь и сейчас, он ежесекундный, его невозможно остановить или полностью сохранить», — подчеркнул Домогаров.
По его словам, главная задача артиста — вызывать у зрителя эмоции и сопереживание. «Миссия — оставлять людей неравнодушными, давать им эмоции, переживания, надежду, пока мы сами живем и выходим на сцену», — добавил он.