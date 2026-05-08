Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Домогаров назвал миссией артиста быть «рупором своего времени»

По словам Александра Домогарова, главная задача артиста — вызывать у зрителя эмоции и сопереживание
Александр Домогаров
Александр ДомогаровИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Миссия актера заключается в том, чтобы отражать свою эпоху и оставаться «рупором своего времени». Таким мнением в интервью ТАСС поделился народный артист России Александр Домогаров.

«Мы — люди, которые произносят чужой текст, но при этом артист — это представитель своей эпохи, своего поколения. Как говорил [Александр Вертинский], артист — это “рупор и микрофон своего времени”. Наше время уйдет, придут другие — это естественный процесс», — сказал актер.

Он отметил, что театр принципиально отличается от кино своей «сиюминутностью» и живым присутствием. «В кино все фиксируется: пленка сохраняет тебя таким, какой ты есть. А театр существует здесь и сейчас, он ежесекундный, его невозможно остановить или полностью сохранить», — подчеркнул Домогаров.

По его словам, главная задача артиста — вызывать у зрителя эмоции и сопереживание. «Миссия — оставлять людей неравнодушными, давать им эмоции, переживания, надежду, пока мы сами живем и выходим на сцену», — добавил он.