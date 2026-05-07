Домогаров заявил, что темы СВО в искусстве требуют времени для осмысления

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Темы, связанные со специальной военной операцией, в искусстве требуют времени для осмысления, как это происходило с произведениями о Великой Отечественной войне. Таким мнением в интервью ТАСС поделился народный артист России Александр Домогаров.
«Нужно понимать, что подобные темы требуют времени. Даже во время Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 год практически не выходило серьезных художественных произведений о войне. Всегда должно пройти время, когда уходит острая боль. В состоянии сиюсекундной боли невозможно создавать осмысленное искусство», — сказал актер.
По его словам, полноценное художественное осмысление подобных событий возможно лишь спустя время, когда общество переходит от эмоциональной реакции к анализу и дистанции. «Сначала нужно, чтобы событие “осело”, чтобы появилась дистанция и возникло осмысление не только боли, но и причин и последствий. Только тогда рождаются по-настоящему серьезные произведения», — добавил Домогаров.