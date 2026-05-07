«Скажи 300»: Александр Петров подколол Бурунова после дерби «Спартак» — ЦСКА

Актер отметил победу «Спартака» и пошутил над коллегой
Александр Петров и Сергей Бурунов на премьере фильма «Комментируй это», фото: пресс-служба
Александр Петров и Сергей Бурунов на премьере фильма «Комментируй это», фото: пресс-служба

Александр Петров неожиданно оказался в эпицентре споров футбольных фанатов. На это обратил внимание Life.ru. Причиной стал кубковый матч между «Спартаком» и ЦСКА. Под последними публикациями артиста в соцсетях теперь кипят нешуточные баталии: болельщики яростно выясняют, чья команда круче.

Все началось с поста Петрова. В нем он не просто порадовался голу и победе «красно-белых», но и решил подколоть своего коллегу Сергея Бурунова, который давно и преданно болеет за армейцев.

«Легендарный матч! Легендарный гол. Невероятная атмосфера на домашнем стадионе! Спасибо, Спартак! [Сергей Бурунов], скажи 300», — написал актер, прикрепив видео.

Для многих зрителей такой поворот стал сюрпризом. Ведь по сюжету сериала «Полицейский с Рублевки» герой Петрова — ярый фанат ЦСКА. Как выяснилось, это была тонкая шутка создателей проекта: они заставили болельщика «Спартака» играть абсолютно несвойственную ему роль.

Ранее Александр Петров поделился детскими воспоминаниями о 90-х.