40-летняя Анастасия Задорожная показала, как подросла ее годовалая дочь

Актриса и певица Анастасия Задорожная, которая стала мамой в 38 лет, поделилась новыми кадрами с годовалой дочерью. Звезда снялась в бассейне вместе с маленькой Александрой и выложила фото в соцсети.
Ранее артистка рассказывала, что ее ребенок прошел специальный курс по самоспасению на воде. В соцсетях появлялись видео с этих тренировок, и многие зрители пришли в ужас от увиденного.
Однако, как объясняла Задорожная, дочь все время была под присмотром инструктора, и с ней не могло случиться ничего плохого. В результате девочка научилась самостоятельно держаться на воде в течение двух минут — на случай непредвиденной ситуации.
