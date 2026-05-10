По сюжету влюбленная пара — Чарли (Роберт Паттинсон) и Эмма (Зандея) — стоит на пороге свадьбы. Накануне торжества в компании друзей — Рэйчел (Алана Хаим) и Майка (Мамуду Ати) — они решают сыграть в игру: рассказать о самом постыдном поступке в своей жизни. Признание Эммы оказывается настолько шокирующим, что жених начинает смотреть на невесту совсем иначе, и все предсвадебное веселье рушится в одночасье.