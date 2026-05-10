В апреле 2026 года в российский прокат вышла одна из самых обсуждаемых картин весны — «Вот это драма!». Режиссером выступил норвежец Кристоффер Боргли — автор фильмов «Тошнит от себя» и «Герой наших снов» с Николасом Кейджем. На этот раз он объединил на экране двух самых востребованных актеров современности — Зендаю и Роберта Паттинсона.
По сюжету влюбленная пара — Чарли (Роберт Паттинсон) и Эмма (Зандея) — стоит на пороге свадьбы. Накануне торжества в компании друзей — Рэйчел (Алана Хаим) и Майка (Мамуду Ати) — они решают сыграть в игру: рассказать о самом постыдном поступке в своей жизни. Признание Эммы оказывается настолько шокирующим, что жених начинает смотреть на невесту совсем иначе, и все предсвадебное веселье рушится в одночасье.
Критики встретили фильм тепло. Многие отметили, что в этой работе Боргли довел до предела свой фирменный стиль, сняв «почти POV-блог тревожного человека на грани нервного срыва». Примечательно, что «Вот это драма!» показала лучший старт в российском прокате среди всех проектов студии A24. Мы подготовили подборку фильмов с похожим сюжетом. Все их объединяет одно: свадьба, которая должна была стать самым счастливым днем в жизни, превращается в настоящий хаос.
«Меланхолия»
Грандиозный праздник на фоне буквального конца света — такой свадьбы в кино еще не было. «Меланхолия» Ларса фон Триера начинается с роскошного торжества в замке: Жюстин (Кирстен Данст) выходит замуж за Майкла (Александр Скарсгард), но с первых же минут становится ясно, что невеста не в силах притворяться счастливой.
Пока гости танцуют, а родственники раздражаются из-за задержек, к Земле неотвратимо приближается планета Меланхолия. Ларс фон Триер превращает свадьбу в метафору депрессии и неизбежности конца — красиво, тревожно и незабываемо.
«Четыре свадьбы и одни похороны»
Романтическая комедия с Хью Грантом и Энди Макдауэлл задала стандарты жанра свадебной романтической комедии на десятилетия вперед. Главный герой фильма «Четыре свадьбы и одни похороны» — Чарльз, вечный холостяк, который перемещается от одной чужой свадьбы к другой и никак не может разобраться в собственных чувствах.
На каждом торжестве что-то идет не так: признания в любви в самый неподходящий момент, случайные романы, неловкие тосты и, наконец, собственная помолвка не с той женщиной. Режиссер Майк Ньюэлл превратил череду свадебных неурядиц в тонкую и остроумную историю о страхе близости и любви.
«Черная кошка, белый кот»
Эмир Кустурица снял, пожалуй, самую безумную свадьбу в истории кино. Действие цыганской комедии «Черная кошка, белый кот» разворачивается на берегах Дуная, где два семейства пытаются устроить свадьбу, которой никто из молодоженов не хочет.
Герои делают все возможное, чтобы сбежать и быть с теми, кого действительно любят, пока их родственники окончательно не теряют контроль над ситуацией. Фильм получил «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля и до сих пор считается эталоном балканского абсурда — шумного, живого и невероятно обаятельного.
«Горько!»
Комедия Жоры Крыжовникова «Горько!» стала настоящим культурным феноменом в России. Свадьба Наташи и Ромы в провинциальном городе с самого начала превращается в столкновение двух семей с совершенно разными представлениями о том, каким должно быть идеальное торжество.
Молодые мечтают о современной европейской церемонии, а родители настаивают на традиционном застолье. Снятый в стиле мокьюментари фильм с Александром Палем, Юлией Александровой и Натальей Павленковой с любовью и иронией высмеивает знакомые каждому свадебные традиции.
«Безумная свадьба»
Французская комедия Филиппа де Шоврона превращает семейный ужин — а вместе с ним и сразу несколько свадеб — в настоящее испытание. Клод и Мари Верней воспитали четырех дочерей и мечтали о традиционных французских зятьях, но реальность оказалась куда сложнее.
Каждая из дочерей выбирает мужчину другой культуры и национальности, и каждая новая свадьба становится поводом для паники, неловких ситуаций и столкновения мировоззрений. Картина «Безумная свадьба» собрала во Франции более 12 миллионов зрителей и получила несколько продолжений.