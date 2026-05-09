Эти дети стали героями: советские фильмы о войне глазами ребенка

Каждый год в преддверии Дня Великой Победы мы пересматриваем любимые военные фильмы. Особняком в этом перечне, конечно же, стоят картины о детях, чье детство оборвала Великая Отечественная война
Глеб Мантров
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Иваново детство»
Кадр из фильма «Иваново детство»

Сколько бы раз мы ни смотрели классику советского кино о подвиге нашего народа, мы не перестаем проливать слезы. Наше кино оставило бесценное наследие — военный фильмы, в центре которых оказываются дети. Дети, которым пришлось взрослеть раньше срока, так как их детство закончилось в один день. Эти картины не просто рассказывают истории: они передают атмосферу времени, показывают, как война ломает судьбы, даже самых маленьких. Их глазами мы видим войну — без прикрас, с болью, страхом и невероятной силой духа. 

«Иваново детство»

Кадр из фильма «Иваново детство»
Кадр из фильма «Иваново детство»

Первая полнометражная картина Андрея Тарковского «Иваново детство», снятая в 1962 году, сразу сделала режиссера знаменитым на весь мир. В основе сюжета лежит повесть Владимира Богомолова «Иван»: двенадцатилетний мальчик в одночасье потерял всех своих близких. В итоге ребенок оказывается в воинской части и становится бесстрашным разведчиком. Особого эффекта удалось достичь благодаря контрасту: в картине соседствуют сны героя о счастливом прошлом и жестокая, ужасающая реальность. 

Роль Ивана исполнил Николай Бурляев, которого незадолго до съемок Андрей Кончаловский буквально заприметил на улице и пригласил в свою дипломную работу. Во время съемок мальчику приходилось очень тяжело: он должен был худеть, лежать в холодной грязи, переплывать ледяной Днепр. Успех у ленты был огромный: в августе 1962-го она завоевала «Золотого льва» в Венеции. Посмотрел ленту и прославленный философ Жан-Поль Сартр, который позже написал о ней восторженную статью. Всего за последующие годы фильм был удостоен более пятнадцати международных призов и стал классикой.

«Иди и смотри»

Кадр из фильма «Иди и смотри»
Кадр из фильма «Иди и смотри»

Пожалуй, одна из самых тяжелых картин в истории мирового кино — «Иди и смотри» от Элема Климова. Те, кто хоть раз ее видели, вряд ли поспорят. Беларуссия, 1943 год. Деревенский парень Флера находит винтовку и уходит к партизанам. Это решение навсегда разделит его жизнь на «до» и «после». Юный герой проходит путь от наивного мальчишки до человека, увидевшего ад на земле: карательная операция, сожженная деревня, гибель близких. Для зрителя же это все передано в режиме полного погружения.

Флеру сыграл четырнадцатилетний школьник Алексей Кравченко. Причем на пробы он попал случайно — просто пришел за компанию с другом. Прежде чем получить роль ему устроили проверку: он четыре часа смотрел хроники концлагерей. Чтобы не нанести подростку психологическую травму, создатели заранее привлекли психологов. Несмотря на это, Кравченко признавался, что в сцене в амбаре чуть не сошел с ума. 

Съемки длились девять месяцев и шли в хронологическом порядке — от первого кадра до последнего — к этому редко прибегают постановщики. Но Климов добивался максимального натурализма: в кадре горел настоящий огонь и даже использовались боевые патроны. Картина получилась настолько ошеломляющей, что во время показов у кинотеатров дежурили кареты скорой помощи. Лента получила «Золотой приз» на Московском международном кинофестивале (1985), а в 2017-м удостоилась награды Венецианского кинофестиваля за лучшую реставрацию.

«Судьба человека»

Кадр из фильма «Судьба человека»
Кадр из фильма «Судьба человека»

Хотя главный герой фильма «Судьба человека» — взрослый солдат Андрей Соколов, ключевой эмоциональный поворот связан с мальчиком Ваней. Прошедший плен и потерявший семью Соколов встречает сироту, который тоже остался один после войны. Режиссерский дебют Сергея Бондарчука, вышедший в 1959 году, стал одним из самых кассовых советских фильмов: за первый год его посмотрели 39 миллионов зрителей. 

Это экранизация одноименного рассказа Михаила Шолохова. Бондарчук был настолько впечатлен произведением, что не только поставил картину, но и сыграл Андрея Соколова. Он же и нашел Павла Полунина, который сыграл маленького Ваню. Причем помог в этом случай: мальчик пришел с отцом в Дом кино и от скуки отправился бродить по залам. Там его и увидел режиссер.

По сюжету маленький Ваня верит, что его отец жив. Соколов понимает, что шансов на это практически нет, но не решается разрушить детскую надежду. Он называет мальчика сыном, и с этим связаны самые трогательные кадры картины. «Судьба человека» получила главный приз на Московском международном кинофестивале.

«Сын полка»

Кадр из фильма «Сын полка»
Кадр из фильма «Сын полка»

Фильм «Сын полка» вышел в 1946-м — сразу после окончания войны. В то время история про мальчика-сироту в армии была горькой реальностью. По данным Центрального архива Министерства обороны, только официально в действующей армии в годы ВОВ числилось свыше трех с половиной тысяч подростков моложе шестнадцати лет.

Василий Пронин снял картину по сценарию, написанному самим Валентином Катаевым — автором одноименной повести. Главного героя — Ваню Солнцева, которого разведчики нашли в снарядной воронке, — сыграл Юрий Янкин. Он не понаслышке знал, какие лишения приносит война. Мальчик сам пережил эвакуацию и бомбежки. Потеряв мать, он оказался в подмосковном детском доме, где его и нашел Пронин. Роль оказалась для Янкина единственной: он не стал профессиональным актером. Зато благодаря появлению на экране он воссоединился с отцом. Полковник Янкин прошел всю войну и после ее окончания безуспешно пытался найти свою семью. Именно кино помогло ему, наконец, встретиться с сыном. 

«Орленок»

Кадр из фильма «Орленок»
Кадр из фильма «Орленок»

Фильм Эдуарда Бочарова «Орленок» посвящен юным партизанам Великой Отечественной войны. Главный герой, Валя Котко, — собирательный образ, в котором объединены черты реальных детей-партизан Вали Котика и Марата Казея, погибших в годы оккупации. Сыграл его Жора Стремовский, который не стал связывать свою жизнь с актерством.

Действие происходит в оккупированной Украине в 1941 году. Вместе со своими друзьям и Валя начинает помогать партизанам: следит за передвижением врага, добывает оружие, выполняет опасные поручения. Партизаны дают мальчику прозвище «Орленок» — именно благодаря ленте Бочарова оно стало нарицательным, так стали называть всех юных защитников родины. 