Сколько бы раз мы ни смотрели классику советского кино о подвиге нашего народа, мы не перестаем проливать слезы. Наше кино оставило бесценное наследие — военный фильмы, в центре которых оказываются дети. Дети, которым пришлось взрослеть раньше срока, так как их детство закончилось в один день. Эти картины не просто рассказывают истории: они передают атмосферу времени, показывают, как война ломает судьбы, даже самых маленьких. Их глазами мы видим войну — без прикрас, с болью, страхом и невероятной силой духа.
«Иваново детство»
Первая полнометражная картина Андрея Тарковского «Иваново детство», снятая в 1962 году, сразу сделала режиссера знаменитым на весь мир. В основе сюжета лежит повесть Владимира Богомолова «Иван»: двенадцатилетний мальчик в одночасье потерял всех своих близких. В итоге ребенок оказывается в воинской части и становится бесстрашным разведчиком. Особого эффекта удалось достичь благодаря контрасту: в картине соседствуют сны героя о счастливом прошлом и жестокая, ужасающая реальность.
Роль Ивана исполнил Николай Бурляев, которого незадолго до съемок Андрей Кончаловский буквально заприметил на улице и пригласил в свою дипломную работу. Во время съемок мальчику приходилось очень тяжело: он должен был худеть, лежать в холодной грязи, переплывать ледяной Днепр. Успех у ленты был огромный: в августе 1962-го она завоевала «Золотого льва» в Венеции. Посмотрел ленту и прославленный философ Жан-Поль Сартр, который позже написал о ней восторженную статью. Всего за последующие годы фильм был удостоен более пятнадцати международных призов и стал классикой.
«Иди и смотри»
Пожалуй, одна из самых тяжелых картин в истории мирового кино — «Иди и смотри» от Элема Климова. Те, кто хоть раз ее видели, вряд ли поспорят. Беларуссия, 1943 год. Деревенский парень Флера находит винтовку и уходит к партизанам. Это решение навсегда разделит его жизнь на «до» и «после». Юный герой проходит путь от наивного мальчишки до человека, увидевшего ад на земле: карательная операция, сожженная деревня, гибель близких. Для зрителя же это все передано в режиме полного погружения.
Флеру сыграл четырнадцатилетний школьник Алексей Кравченко. Причем на пробы он попал случайно — просто пришел за компанию с другом. Прежде чем получить роль ему устроили проверку: он четыре часа смотрел хроники концлагерей. Чтобы не нанести подростку психологическую травму, создатели заранее привлекли психологов. Несмотря на это, Кравченко признавался, что в сцене в амбаре чуть не сошел с ума.
Съемки длились девять месяцев и шли в хронологическом порядке — от первого кадра до последнего — к этому редко прибегают постановщики. Но Климов добивался максимального натурализма: в кадре горел настоящий огонь и даже использовались боевые патроны. Картина получилась настолько ошеломляющей, что во время показов у кинотеатров дежурили кареты скорой помощи. Лента получила «Золотой приз» на Московском международном кинофестивале (1985), а в 2017-м удостоилась награды Венецианского кинофестиваля за лучшую реставрацию.
«Судьба человека»
Хотя главный герой фильма «Судьба человека» — взрослый солдат Андрей Соколов, ключевой эмоциональный поворот связан с мальчиком Ваней. Прошедший плен и потерявший семью Соколов встречает сироту, который тоже остался один после войны. Режиссерский дебют Сергея Бондарчука, вышедший в 1959 году, стал одним из самых кассовых советских фильмов: за первый год его посмотрели 39 миллионов зрителей.
Это экранизация одноименного рассказа Михаила Шолохова. Бондарчук был настолько впечатлен произведением, что не только поставил картину, но и сыграл Андрея Соколова. Он же и нашел Павла Полунина, который сыграл маленького Ваню. Причем помог в этом случай: мальчик пришел с отцом в Дом кино и от скуки отправился бродить по залам. Там его и увидел режиссер.
По сюжету маленький Ваня верит, что его отец жив. Соколов понимает, что шансов на это практически нет, но не решается разрушить детскую надежду. Он называет мальчика сыном, и с этим связаны самые трогательные кадры картины. «Судьба человека» получила главный приз на Московском международном кинофестивале.
«Сын полка»
Фильм «Сын полка» вышел в 1946-м — сразу после окончания войны. В то время история про мальчика-сироту в армии была горькой реальностью. По данным Центрального архива Министерства обороны, только официально в действующей армии в годы ВОВ числилось свыше трех с половиной тысяч подростков моложе шестнадцати лет.
Василий Пронин снял картину по сценарию, написанному самим Валентином Катаевым — автором одноименной повести. Главного героя — Ваню Солнцева, которого разведчики нашли в снарядной воронке, — сыграл Юрий Янкин. Он не понаслышке знал, какие лишения приносит война. Мальчик сам пережил эвакуацию и бомбежки. Потеряв мать, он оказался в подмосковном детском доме, где его и нашел Пронин. Роль оказалась для Янкина единственной: он не стал профессиональным актером. Зато благодаря появлению на экране он воссоединился с отцом. Полковник Янкин прошел всю войну и после ее окончания безуспешно пытался найти свою семью. Именно кино помогло ему, наконец, встретиться с сыном.
«Орленок»
Фильм Эдуарда Бочарова «Орленок» посвящен юным партизанам Великой Отечественной войны. Главный герой, Валя Котко, — собирательный образ, в котором объединены черты реальных детей-партизан Вали Котика и Марата Казея, погибших в годы оккупации. Сыграл его Жора Стремовский, который не стал связывать свою жизнь с актерством.
Действие происходит в оккупированной Украине в 1941 году. Вместе со своими друзьям и Валя начинает помогать партизанам: следит за передвижением врага, добывает оружие, выполняет опасные поручения. Партизаны дают мальчику прозвище «Орленок» — именно благодаря ленте Бочарова оно стало нарицательным, так стали называть всех юных защитников родины.