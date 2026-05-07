Равшана Куркова показала новое фото своей трехлетней дочери Самиры. Девочка была запечатлена в белой футболке и нежно-розовой жилетке.
Знаменитая мама распустила волосы трехлетней наследницы и украсила ее прическу весенним венком из одуванчиков. Многие отмечают, что малышка очень похожа за звезду сериала «Барвиха» и называют ее мини-копией известной матери.
О том, что у Равшаны Курковой родилась дочь Самира, стало известно в марте 2023 года. Актриса скрывала беременность, а также отца наследницы. О нем она предпочитает не говорить и сегодня.
Также 45-летняя звезда воспитывает пятилетнего сына Гаспара. Он родился в отношениях Курковой с бизнесменом Сергеем Амаряном.
Актриса впервые показала мальчика, когда ему исполнился год. Звезда рассталась с отцом ребенка, но сохранила с ним хорошие отношения.
Ранее Равшана Куркова показала фото подросшей дочери в день ее рождения. В конце марта девочке исполнилось три года.