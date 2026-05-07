Агата Муцениеце вместе с мужем Петром Дрангой и детьми уехала отдыхать в Крым. Семья остановилась в роскошном отеле в Ялте. Кстати, именно здесь музыкант ровно год назад сделал актрисе предложение.
Супруги снялись на горе на фоне красивого пейзажа. Также Муцениеце была запечатлена с 13-летним сыном Тимофеем и десятилетней дочерью Мией. Они сидели на возвышенности и любовались крымской природой.
Напомним, Агата Муцениеце в конце 2024-го стала выходить в свет с Петром Дрангой, а в начале мая 2025-го сообщила, что Петр сделал ей предложение. Спустя месяц стало известно, что актриса и музыкант ждут ребенка.
Их свадьба состоялась 25 августа 2025 года. Интересно, что в этот же день в 2022-м женился и Павел Прилучный, первый муж Муцениеце. Они прожили в браке около десяти лет. От него артистка родила сына Тимофея и дочь Мию.
Сейчас Прилучный женат на коллеге Зепюр Брутян. Пара воспитывает совместного ребенка — трехлетнего сына Микаэля.
Недавно Агата Муцениеце впервые вышла в свет с новым мужем и детьми от Прилучного.
Накануне актриса показала фигуру через пять месяцев после родов. Она снялась в бассейне в купальнике.