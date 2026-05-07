Дженнифер Лопес выставила на продажу особняк, приобретенный с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес буквально недавно оформила право собственности на дом в Беверли-Хиллз, который ранее принадлежал не только ей, но и Бену Аффлеку. А теперь пытается продать недвижимость.
5 мая певица выставила особняк на продажу за 49 995 000 долларов. Это уже как минимум третий раз, когда дом появляется в риелторских объявлениях с тех пор, как Бен и Джей Ло расстались в середине 2024 года.
Изначально в июле 2024-го пара выставила совместную резиденцию на продажу примерно за 68 миллионов долларов. Так что теперь на особняк действует огромная скидка.
Напомним, что совсем недавно Бен подарил свою долю в доме Джей Ло. Поэтому, если сделка все же состоится, то вся прибыль достанется именно Дженнифер.