Дженнифер Лопес выставила на продажу особняк, приобретенный с Беном Аффлеком

Это уже третий раз, когда дом появляется среди объявлений о продаже
Дженнифер Лопез и Бен АффлекИсточник: Legion-Media.ru

Дженнифер Лопес буквально недавно оформила право собственности на дом в Беверли-Хиллз, который ранее принадлежал не только ей, но и Бену Аффлеку. А теперь пытается продать недвижимость.

5 мая певица выставила особняк на продажу за 49 995 000 долларов. Это уже как минимум третий раз, когда дом появляется в риелторских объявлениях с тех пор, как Бен и Джей Ло расстались в середине 2024 года.

Изначально в июле 2024-го пара выставила совместную резиденцию на продажу примерно за 68 миллионов долларов. Так что теперь на особняк действует огромная скидка.

Напомним, что совсем недавно Бен подарил свою долю в доме Джей Ло. Поэтому, если сделка все же состоится, то вся прибыль достанется именно Дженнифер.