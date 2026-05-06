Катерина Шпица стала матерью во второй раз. В личном блоге актриса разместила видео с гендерной вечеринки, которая состоялась перед Новым годом, и подписала кадры: «Если вы смотрите это видео, значит в одном из чудесных мест, где встречаются новые жизни, сегодня подтвердилось то, что нам в такой волшебной форме объявил еще под Новый год иллюзионист Саша Шальнев, а мы никому не говорили».
На кадрах иллиюионист открыл коробку, в которой были голубые шары. Это означает, что у 40-летней актрисы и ее мужа, Руслана Панова, родился мальчик. Имя ребенка пока не раскрывается.
Напомним, Катерина Шпица замужем второй раз. Первым мужем актрисы был актер и каскадер Константин Адаев. У пары родился сын Герман, которому сейчас 14 лет.
Вторым мужем Шпицы стал бизнесмен Руслан Панов. О беременности актриса сообщила в конце декабря прошлого года. До этого артистка откровенно рассказала о пережитой замершей беременности, которая случилась в конце 2024 года.