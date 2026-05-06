Суд встал на сторону Анджелины Джоли в споре с Брэдом Питтом из-за винодельни

Судья встал на сторону актрисы и отклонил запрос Питта
Анджелина Джоли и Брэд ПиттИсточник: Rex / Fotodom.ru

Верховный суд Лос-Анджелеса принял новое решение в затяжном конфликте между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом. Спор идет вокруг французского поместья «Мираваль». Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Page Six.

Судья встал на сторону актрисы и отклонил запрос Питта. Он требовал предоставить ему конфиденциальную переписку Джоли, которая касается продажи ее доли в винодельне.

Как сообщают журналисты, после этой победы Джоли намерена уехать из США. Ее адвокат Пол Мерфи назвал это решение «важной победой». Он подчеркнул, что Питт перешел границы дозволенного, пытаясь получить доступ к личным документам.

Параллельно с этим голливудская звезда выставила на продажу свою недвижимость в Калифорнии. Она оценила ее в 30 миллионов долларов. Джоли купила этот дом в 2017 году, уже после того, как их отношения с Питтом закончились. Особняк находится по соседству с его жильем. Ожидается, что этим летом Джоли вместе с детьми покинет Соединенные Штаты и переедет во Францию.