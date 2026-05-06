«След Чикатило» — российский детективный триллер 2026 года, продолжающий франшизу, начатую сериалом «Чикатило». Режиссером проекта выступил Гога Мамаджанян, а за сценарий отвечает Алексей Гравицкий. В отличие от оригинала, сосредоточенного на фигуре самого маньяка, новый сериал исследует последствия его «наследия» и то, как подобные преступления продолжают отбрасывать тень на последующие годы. Жанрово это напряженный триллер с элементами роуд-муви и криминальной драмы. В центре — уже знакомые зрителю герои, которым предстоит столкнуться с новой, не менее жестокой угрозой. В статье рассказываем, когда выйдет первый сезон сериала «След Чикатило» и другие известные подробности о проекте.
Когда выйдет 1-й сезон сериала «След Чикатило»
Премьера первого сезона сериала «След Чикатило» назначена на 21 мая 2026 года. Проект выйдет на платформе Okko и станет одной из ключевых весенних новинок сервиса.
Создатели делают ставку на проверенную модель: компактный сезон с динамичным развитием сюжета и плотной драматургией. При длительности серии около 50 минут зрителю предложат цельную историю, разворачивающуюся на протяжении одного расследования.
Кто снимается в 1-м сезоне сериала «След Чикатило»
Актерский состав проекта во многом опирается на знакомые лица франшизы, что создает эффект преемственности. При этом сериал расширяет вселенную за счет новых персонажей и актеров.
Ключевые роли исполнили Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева, Максим Щеголев, Георгий Мартиросян, Олег Каменщиков, Николай Козак, Евгений Шириков, Ольга Смирнова, Ирина Темичева и другие артисты.
Возвращение Власкина и Афанасьевой особенно важно: их персонажи уже знакомы зрителю по предыдущим проектам и служат эмоциональной связкой между историями.
О чем будет 1-й сезон сериала «След Чикатило»
События разворачиваются в начале 2000-х годов на юге России — в период, когда страна постепенно выходит из турбулентных 1990-х. Туристы возвращаются на черноморские курорты, дороги снова наполняются машинами, но вместе с этим оживает и криминальная реальность.
По сюжету на трассах, ведущих к морю, происходит серия жестоких нападений: автомобилистов грабят и убивают без всякой логики и жалости. За преступлениями стоит банда, получившая неофициальное название «Амазонки» — группа, возглавляемая женщиной по прозвищу Оспа.
В центре истории — психолог Виталий Витвицкий и его жена Ирина, которые отправляются в поездку к морю, но оказываются втянутыми в расследование. Более того, они сами становятся частью этой опасной игры, когда попадают в поле зрения преступников.
Сюжет выстраивается не только как охота за бандой, но и как исследование феномена «наследия» — того, как страх, связанный с именем Чикатило, продолжает влиять на восприятие преступлений. Важно, что сам маньяк в кадре не появляется: его присутствие ощущается на уровне ассоциаций, методов и психологического давления.
Интересные факты о 1-м сезоне сериала «След Чикатило»
За внешней жанровой оболочкой проекта скрывается несколько любопытных деталей, которые помогают лучше понять его замысел.
- Сериал является спин-оффом проекта «Чикатило», но при этом практически не связан с биографией самого преступника — акцент смещен на последствия и эхо его преступлений.
- Название «След Чикатило» носит скорее символический характер: речь идет о влиянии, а не о прямом присутствии персонажа.
- В основу сюжета легли реальные события, происходившие на юге России в начале 2000-х годов, что добавляет истории документальной тревожности.
- Проект продолжает линию расширения вселенной: ранее зрителям уже был представлен спин-офф «Тень Чикатило».
- Продюсерами сериала выступили Сарик Андреасян и Гевонд Андреасян, активно развивающие формат криминальных историй, основанных на реальных событиях.
В итоге «След Чикатило» выглядит как попытка выйти за рамки привычного тру-крайм и превратить частную историю в более широкий разговор о природе насилия — и о том, как оно продолжает жить даже после того, как преступник уже пойман.