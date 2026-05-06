«След Чикатило» — российский детективный триллер 2026 года, продолжающий франшизу, начатую сериалом «Чикатило». Режиссером проекта выступил Гога Мамаджанян, а за сценарий отвечает Алексей Гравицкий. В отличие от оригинала, сосредоточенного на фигуре самого маньяка, новый сериал исследует последствия его «наследия» и то, как подобные преступления продолжают отбрасывать тень на последующие годы. Жанрово это напряженный триллер с элементами роуд-муви и криминальной драмы. В центре — уже знакомые зрителю герои, которым предстоит столкнуться с новой, не менее жестокой угрозой. В статье рассказываем, когда выйдет первый сезон сериала «След Чикатило» и другие известные подробности о проекте.