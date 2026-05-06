Что известно о фильме «Обсессия»: дата выхода и другие подробности

«Обсессия» — редкий пример хоррора, в котором страх рождается не только из мистики, но и из узнаваемых человеческих слабостей: желания быть любимым любой ценой. Рассказываем, когда фильм выйдет на экраны и что от него ждать
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Обсессия»

Фильм «Обсессия» — дебютная полнометражная работа режиссера Карри Баркера, который до этого снимал короткие хоррор-ролики и комедийные скетчи. Проект быстро привлек внимание индустрии после премьеры на Toronto International Film Festival, где получил теплый прием критиков и зрителей. Формально это мистический хоррор, но по сути — ироничное высказывание о токсичных отношениях и страхе одиночества. Картина балансирует между пугающим и комичным, играя на контрасте бытовой неловкости и откровенного ужаса. При этом «Обсессия» остается камерной историей, где главные события разворачиваются не столько вокруг монстра, сколько внутри самих героев. В статье рассказываем, когда фильм выйдет на экраны в российских кинотеатрах и другие интересные подробности о проекте. 

Когда выйдет фильм «Обсессия»

Мировая премьера фильма состоялась 6 сентября 2025 года, после чего картина начала фестивальный путь. В российский прокат «Обсессия» выходит 21 мая 2026 года. Дистрибьютором выступает компания Экспонента Фильм.

После успешных показов на фестивалях интерес к проекту заметно вырос: фильм попал в списки самых ожидаемых жанровых релизов, а его прокатные перспективы усилились благодаря положительному сарафанному радио.

Где и как проходили съемки фильма «Обсессия» 

Кадр из фильма «Обсессия»

Съемочный процесс проходил в США и был организован по максимально экономичной модели: бюджет картины составил менее одного млн долларов. Это наложило отпечаток на визуальный стиль — фильм намеренно остается камерным, с акцентом на ограниченных пространствах и повседневной среде.

Такой подход работает на атмосферу: привычные интерьеры — квартира, магазин, улицы — постепенно начинают выглядеть тревожно и неуютно. Баркер использует минимум эффектов, делая ставку на актерскую игру, монтаж и нарастающее чувство дискомфорта.

Кто снимается в фильме «Обсессия»

Инди Наваретт и Майкл Джонстон в фильме «Обсессия»

Каст «Обсессии» преимущественно состоит из молодых актеров, что усиливает ощущение живой, почти документальной истории. При этом за счет этой неузнаваемости персонажи выглядят более убедительно.

Особое внимание критики уделили дуэту Джонстона и Наваретт: их экранные отношения проходят путь от неловкой симпатии до пугающей зависимости. На этом контрасте держится эмоциональное напряжение фильма.

О чем будет фильм «Обсессия»

Кадр из фильма «Обсессия»

В центре сюжета — Беар, молодой человек, годами влюбленный в свою подругу детства Никки. Он работает в музыкальном магазине, проводит время с друзьями и никак не решается сделать шаг вперед, застряв во френдзоне.

Ситуация меняется, когда он покупает странный магический предмет — игрушку, способную исполнять желания. Беар просит лишь одного: чтобы Никки его полюбила. Желание сбывается, но слишком буквально.

Поведение девушки меняется: она становится навязчивой, тревожной, пугающе зависимой. Любовь превращается в одержимость, а затем — в нечто гораздо более опасное. Постепенно становится ясно, что дело не только в магии: в Никки словно вмешивается чужая воля.

Фильм разворачивается как история о потере контроля — над чувствами, над реальностью, над самим собой. И чем дальше, тем очевиднее: исполненное желание оказалось не подарком, а ловушкой.

Интересные факты о фильме «Обсессия»

Кадр из фильма «Обсессия»

За кажущейся легкостью «Обсессии» скрывается множество деталей, которые делают проект особенно интересным в контексте современного хоррора.

  • Это полнометражный дебют Карри Баркер, который ранее работал в формате короткого метра и рекламного видео — там сформировал свой стиль на стыке ужаса и иронии.
  • Фильм стал одним из заметных хитов Toronto International Film Festival, после чего за права на него боролись крупные студии.
  • При бюджете менее одного млн проект был продан дистрибьюторам за сумму, превышающую 15 млн — редкий случай для независимого хоррора.
  • «Обсессия» активно переосмысляет классический троп «исполнения желания», отсылая к голливудским фильмам 1980—1990-х, но превращая его в мрачную метафору зависимых отношений.
  • Картина сочетает комедийные и хоррор-элементы: неловкие бытовые сцены здесь могут в любой момент обернуться откровенно жестокими эпизодами.
  • «Обсессия» — это не просто жанровое развлечение, а точное высказывание о страхах современного человека: страхе быть отвергнутым, страхе потерять себя и страхе получить именно то, чего так долго хотел.