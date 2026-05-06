Фильм «Обсессия» — дебютная полнометражная работа режиссера Карри Баркера, который до этого снимал короткие хоррор-ролики и комедийные скетчи. Проект быстро привлек внимание индустрии после премьеры на Toronto International Film Festival, где получил теплый прием критиков и зрителей. Формально это мистический хоррор, но по сути — ироничное высказывание о токсичных отношениях и страхе одиночества. Картина балансирует между пугающим и комичным, играя на контрасте бытовой неловкости и откровенного ужаса. При этом «Обсессия» остается камерной историей, где главные события разворачиваются не столько вокруг монстра, сколько внутри самих героев. В статье рассказываем, когда фильм выйдет на экраны в российских кинотеатрах и другие интересные подробности о проекте.
Когда выйдет фильм «Обсессия»
Мировая премьера фильма состоялась 6 сентября 2025 года, после чего картина начала фестивальный путь. В российский прокат «Обсессия» выходит 21 мая 2026 года. Дистрибьютором выступает компания Экспонента Фильм.
После успешных показов на фестивалях интерес к проекту заметно вырос: фильм попал в списки самых ожидаемых жанровых релизов, а его прокатные перспективы усилились благодаря положительному сарафанному радио.
Где и как проходили съемки фильма «Обсессия»
Съемочный процесс проходил в США и был организован по максимально экономичной модели: бюджет картины составил менее одного млн долларов. Это наложило отпечаток на визуальный стиль — фильм намеренно остается камерным, с акцентом на ограниченных пространствах и повседневной среде.
Такой подход работает на атмосферу: привычные интерьеры — квартира, магазин, улицы — постепенно начинают выглядеть тревожно и неуютно. Баркер использует минимум эффектов, делая ставку на актерскую игру, монтаж и нарастающее чувство дискомфорта.
Кто снимается в фильме «Обсессия»
Каст «Обсессии» преимущественно состоит из молодых актеров, что усиливает ощущение живой, почти документальной истории. При этом за счет этой неузнаваемости персонажи выглядят более убедительно.
В фильме снялись Майкл Джонстон, Инди Наваретт, Купер Томлинсон, Меган Лоулесс, Энди Рихтер, Хейли Фицджеральд и другие актеры.
Особое внимание критики уделили дуэту Джонстона и Наваретт: их экранные отношения проходят путь от неловкой симпатии до пугающей зависимости. На этом контрасте держится эмоциональное напряжение фильма.
О чем будет фильм «Обсессия»
В центре сюжета — Беар, молодой человек, годами влюбленный в свою подругу детства Никки. Он работает в музыкальном магазине, проводит время с друзьями и никак не решается сделать шаг вперед, застряв во френдзоне.
Ситуация меняется, когда он покупает странный магический предмет — игрушку, способную исполнять желания. Беар просит лишь одного: чтобы Никки его полюбила. Желание сбывается, но слишком буквально.
Поведение девушки меняется: она становится навязчивой, тревожной, пугающе зависимой. Любовь превращается в одержимость, а затем — в нечто гораздо более опасное. Постепенно становится ясно, что дело не только в магии: в Никки словно вмешивается чужая воля.
Фильм разворачивается как история о потере контроля — над чувствами, над реальностью, над самим собой. И чем дальше, тем очевиднее: исполненное желание оказалось не подарком, а ловушкой.
Интересные факты о фильме «Обсессия»
За кажущейся легкостью «Обсессии» скрывается множество деталей, которые делают проект особенно интересным в контексте современного хоррора.
- Это полнометражный дебют Карри Баркер, который ранее работал в формате короткого метра и рекламного видео — там сформировал свой стиль на стыке ужаса и иронии.
- Фильм стал одним из заметных хитов Toronto International Film Festival, после чего за права на него боролись крупные студии.
- При бюджете менее одного млн проект был продан дистрибьюторам за сумму, превышающую 15 млн — редкий случай для независимого хоррора.
- «Обсессия» активно переосмысляет классический троп «исполнения желания», отсылая к голливудским фильмам 1980—1990-х, но превращая его в мрачную метафору зависимых отношений.
- Картина сочетает комедийные и хоррор-элементы: неловкие бытовые сцены здесь могут в любой момент обернуться откровенно жестокими эпизодами.
- «Обсессия» — это не просто жанровое развлечение, а точное высказывание о страхах современного человека: страхе быть отвергнутым, страхе потерять себя и страхе получить именно то, чего так долго хотел.