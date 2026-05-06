Надежда Бабкина объяснила, почему артисты обязаны иметь гражданскую позицию

Певица высказалась о гражданской позиции и патриотизме
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Надежда Бабкина
Надежда Бабкина

Певица Надежда Бабкина в интервью изданию Life.ru заявила, что артисту жизненно необходима четкая гражданская позиция.

По словам Бабкиной, сегодня зрители ждут от певцов и актеров не просто концертов или спектаклей. Им важно знать отношение кумиров к происходящему. При этом бывшая ведущая «Модного приговора» не видит в этом угрозы для творчества.

«А как иначе? Артисты обязаны консолидироваться и быть рупором народа, тем гласом, который сплачивает, а не разобщает людей», — подчеркнула она.

Бабкина отметила, что патриотическая тема всегда была основой ее собственной деятельности. Для нее принципиально важно говорить о том, «кто мы и чьей земли уроженцы».

Певица сделала акцент на том, что такая позиция не является реакцией на текущие события. Она пояснила, что это неотъемлемая часть ее творческого и общественного пути с самого начала.

По мнению Бабкиной, голос артиста должен объединять людей, а не сеять раздор. Именно поэтому, уверена она, сцена и общественная позиция не могут противоречить друг другу.