Лиза Кудроу раскрыла свое отношение к Россу из «Друзей»

Актриса Лиза Кудроу вступила в давнюю дискуссию фанатов о статусе отношений Росса и Рэйчел, героев сериала «Друзья». Ее слова передает Independent.
Знаменитость заявила, что Росс (в исполнении Дэвида Швиммера) был «плохим парнем» и что Рэйчел (героиня Дженнифер Энистон) не стоило возобновлять с ним отношения.
Актриса особенно раскритиковала реакцию Росса на проблемы Рэйчел на работе. По ее мнению, поведение героя было «ужасным»: он срывался из‑за пустяков, проявляя недостаточно поддержки в трудный момент для партнерши.
