Джейкоб Элорди выбыл из жюри Каннского кинофестиваля

Джейкоб Элорди добровольно отказался от участия в Каннском кинофестивале из-за травмы. Как передают издания PageSix и Variety, 28-летний актер будет заменен в качестве члена жюри французского фестиваля после того, как неожиданно сломал ногу. Сейчас организаторы мероприятия в срочном порядке ищут эксперта на место Элорди.
В этом году жюри Каннского кинофестиваля возглавляет южнокорейский режиссер Пак Чхан-ук. Помимо него в состав вошли: Деми Мур, Хлоя Чжао, Стеллан Скарсгард, Рут Негга, Лаура Вандель, Диего Сеспедес, Исаак Де Банколе и Пол Лаверти. Ранее также было объявлено, что Джулианна Мур станет лауреатом ежегодной премии Kering Women In Motion Award. Фестиваль пройдет с 12 по 23 мая.