Джейкоб Элорди выбыл из жюри Каннского кинофестиваля

Джейкоб Элорди добровольно отказался от участия в Каннском кинофестивале из-за травмы. Как передают издания PageSix и Variety, 28-летний актер будет заменен в качестве члена жюри французского фестиваля после того, как неожиданно сломал ногу. Сейчас организаторы мероприятия в срочном порядке ищут эксперта на место Элорди.