Том Холланд поделился подробностями своей жизни с Зендаей

Дейли, который известен не только своим умением нырять с вышки, но и страстью к вязанию, опубликовал в социальных сетях видео, в котором он преподносит актеру вязаную крючком подставку для банок. Холланду понравился презент, и он отметил, что узор из белой пряжи похож на паутину.