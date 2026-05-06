Том Холланд поделился подробностями своей жизни с Зендаей

Том Холланд и Зендая обожают совместное творчество. Во время 2-го ежегодного турнира Bero Padel Classic в Лос-Анджелесе 29 апреля актер встретился с олимпийцем Томом Дейли и рассказал, чем он и Зендая занимаются в свободное время.
Дейли, который известен не только своим умением нырять с вышки, но и страстью к вязанию, опубликовал в социальных сетях видео, в котором он преподносит актеру вязаную крючком подставку для банок. Холланду понравился презент, и он отметил, что узор из белой пряжи похож на паутину.
«Мы с Зендаей вяжем крючком дома. Мне это безумно нравится. Это именно то занятие, которое помогает мне отвлечься. После напряженного дня я не могу больше ничем заниматься, кроме этого», — признался Том.
Ранее сообщалось, что Зендая сделала татуировку в честь Тома Холланда.