Стриминговый сервис HBO Max анонсировал запуск официального подкаста по киновселенной «Гарри Поттера». Первые два выпуска выйдут 19 мая и будут посвящены разбору «Философского камня». Всего создатели подготовили 16 часов аудиоматериала: каждая из восьми частей киносаги получит по паре эпизодов хронометражем в час. Послушать проект можно будет на Spotify и Apple Podcasts.