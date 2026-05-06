Стриминговый сервис HBO Max анонсировал запуск официального подкаста по киновселенной «Гарри Поттера». Первые два выпуска выйдут 19 мая и будут посвящены разбору «Философского камня». Всего создатели подготовили 16 часов аудиоматериала: каждая из восьми частей киносаги получит по паре эпизодов хронометражем в час. Послушать проект можно будет на Spotify и Apple Podcasts.
Ведущей назначена британская кинокритик и фанатка франшизы Рианна Диллон. В каждом выпуске ее будут дополнять приглашенные звезды из мира кино и шоу-бизнеса.
Отдельная рубрика Magic Makers посвящена рассказам съемочной группы о создании культовых сцен и образов. Релиз приурочен к юбилею оригинальных фильмов и заодно рекламирует будущий сериал HBO по культовым книгам Роулинг — его обещают показать 25 декабря 2026 года