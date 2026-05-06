Ксения Алферова заговорила о любви на фоне развода с Егором Бероевым

Актриса сообщила, что организует литературный вечер, который посвятит обсуждению любви
Ксения АлфероваИсточник: Legion-Media.ru

Ксения Алферова порассуждала на тему любви после расставания с Егором Бероевым. Актриса сообщила, что в июне решила устроить литературный вечер, где будет говорить об этом светлом чувстве. В анонсе программы артистка процитировала высказывание Антона Павловича Чехова.

Ксения Алферова, фото: соцсети

«До сих пор о любви была сказана только одна неоспоримая правда, а именно, что “тайна сия велика есть”, все же остальное, что писали и говорили о любви, было не решением, а только постановкой вопросов, которые так и оставались неразрешенными», — отмечал писатель в труде «О любви».

Также Алферова добавила на свою страницу публикацию одного из пабликов. Автор поста сравнивал, какими отношения между мужчиной и женщиной были в 1950-х годах и какими стали в 2026-м. По его мнению, они изменились в худшую сторону из-за гаджетов.

Егор Бероев и Ксения АлфероваИсточник: Алексей Молчановский

Актриса сейчас переживает непростой период. В начале года стало известно, что она рассталась с Егором Бероевым. Звезда прожила с ним в браке более 20 лет.

Актер рассказал, что ушел от артистки еще в 2022 году, а официально они расторгли брак в 2025-м. Недавно 48-летний Бероев женился на 21-летней актрисе и балерине Анне Панкратовой, с которой познакомился на съемках фильма «Кукла». Он признавался, что счастлив с новой супругой, и говорил, что она изменила его в лучшую сторону.

Анна Панкратова и Егор БероевИсточник: Legion-Media.ru

Ранее Ксению Алферову сравнили с 21-летней женой Егора Бероева. Зрители отметили, что первая жена актера намного красивее, чем его нынешняя молодая супруга. 