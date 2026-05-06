Анджелина Джоли продает свое историческое поместье в Лос-Анджелесе

Оскароносная актриса Анджелина Джоли официально выставила на продажу свой калифорнийский особняк, ранее принадлежавший кинорежиссеру Сесилу Б. Де Миллю, за $29,85 миллионов.
Расположенное на участке площадью чуть более 2 акров поместье с шестью спальнями и десятью ванными комнатами имеет жилую площадь 11 000 квадратных футов (более тысячи квадратных метров). Вся собственность включает в себя исторический особняк, гостевой дом-студию с отдельным входом через ворота, домик у бассейна, фитнес-студию, чайный домик и отдельный гараж с постом охраны.
С участка открываются захватывающие виды на Голливудские холмы и обсерваторию Гриффита. Кроме того, на территории растут вековые деревья, раскинулись живописные лужайки, обеспечивающие полную приватность. Как сообщает Wall Street Journal, Джоли приобрела этот дом в 2017 году за $24,5 миллиона, через год после развода с Брэдом Питтом.
Ранее внешность Анджелины Джоли шокировала поклонников.