Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Анджелина Джоли продает свое историческое поместье в Лос-Анджелесе

Цена — почти $30 миллионов
Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media.ru

Оскароносная актриса Анджелина Джоли официально выставила на продажу свой калифорнийский особняк, ранее принадлежавший кинорежиссеру Сесилу Б. Де Миллю, за $29,85 миллионов.

Расположенное на участке площадью чуть более 2 акров поместье с шестью спальнями и десятью ванными комнатами имеет жилую площадь 11 000 квадратных футов (более тысячи квадратных метров). Вся собственность включает в себя исторический особняк, гостевой дом-студию с отдельным входом через ворота, домик у бассейна, фитнес-студию, чайный домик и отдельный гараж с постом охраны.

С участка открываются захватывающие виды на Голливудские холмы и обсерваторию Гриффита. Кроме того, на территории растут вековые деревья, раскинулись живописные лужайки, обеспечивающие полную приватность. Как сообщает Wall Street Journal, Джоли приобрела этот дом в 2017 году за $24,5 миллиона, через год после развода с Брэдом Питтом.

Ранее внешность Анджелины Джоли шокировала поклонников.