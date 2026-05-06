Шакуров и Серебряков снимаются в триллере про секты: первые кадры

Смотрите фоторепортаж со съемок детективного сериала «Община»
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Дарья Савельева на съемках сериала «Община»
Появились первые кадры со съемок детективного триллера «Община», посвященного расследованию массовой гибели членов тайной секты. Следствие будут вести герои Александра Ильина-мл. и Дарьи Савельевой. В сериале также появятся Алексей Серебряков, Сергей Шакуров, Эльдар Калимулин и Евгения Дмитриева.

«Община» — детективный триллер, где расследование ухода из жизни членов религиозной секты превращается в мрачную историю о природе зла. События разворачиваются в вымышленном карельском городе Северогорске и его окрестностях.

Дарья Савельева на съемках сериала «Община»
В центре сюжета — следователь Константин Рогачев (Ильин-мл.), грубый и внутренне надломленный. Его вызывают на место трагедии в последний день перед отпуском. Вместе с приехавшей из областного центра следователем по деструктивным организациям Алиной Самариной (Савельева) они начинают распутывать клубок, уходящий корнями в тридцатилетнюю историю.

Кадр из сериала «Община»
По словам Максима Вахитова, креативного продюсера и автора сценария проекта, «это сериал о том, что люди делают со своей болью. Одни заглушают ее. Другие строят вокруг нее целые системы убеждений». 

«Мой герой — человек непростой, — признался Александр Ильин-мл., — со своими внутренними травмами и надломами, этим он и интересен. Ему предстоит не просто расследование, а дело, которое либо исцелит, либо окончательно добьет его».

Александр Ильин-мл. на съемках сериала «Община»
«У всех нас есть шрамы. Боль, с которой мы привыкли жить. Я уверена, что у каждого человека есть выбор — замкнуться в себе и жить этой болью или попробовать найти выход и жить дальше», — поделилась Дарья Савельева.

Дарья Савельева на съемках сериала «Община»
Режиссером сериала выступил Динар Гарипов, известный по работе над проектами «Территория» и «Камбэк». 

Премьера сериала «Община» состоится в онлайн-кинотеатре Okko. Точная дата выхода пока неизвестна.