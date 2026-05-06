Появились первые кадры со съемок детективного триллера «Община», посвященного расследованию массовой гибели членов тайной секты. Следствие будут вести герои Александра Ильина-мл. и Дарьи Савельевой. В сериале также появятся Алексей Серебряков, Сергей Шакуров, Эльдар Калимулин и Евгения Дмитриева.
«Община» — детективный триллер, где расследование ухода из жизни членов религиозной секты превращается в мрачную историю о природе зла. События разворачиваются в вымышленном карельском городе Северогорске и его окрестностях.
В центре сюжета — следователь Константин Рогачев (Ильин-мл.), грубый и внутренне надломленный. Его вызывают на место трагедии в последний день перед отпуском. Вместе с приехавшей из областного центра следователем по деструктивным организациям Алиной Самариной (Савельева) они начинают распутывать клубок, уходящий корнями в тридцатилетнюю историю.
По словам Максима Вахитова, креативного продюсера и автора сценария проекта, «это сериал о том, что люди делают со своей болью. Одни заглушают ее. Другие строят вокруг нее целые системы убеждений».
«Мой герой — человек непростой, — признался Александр Ильин-мл., — со своими внутренними травмами и надломами, этим он и интересен. Ему предстоит не просто расследование, а дело, которое либо исцелит, либо окончательно добьет его».
«У всех нас есть шрамы. Боль, с которой мы привыкли жить. Я уверена, что у каждого человека есть выбор — замкнуться в себе и жить этой болью или попробовать найти выход и жить дальше», — поделилась Дарья Савельева.
Режиссером сериала выступил Динар Гарипов, известный по работе над проектами «Территория» и «Камбэк».
Премьера сериала «Община» состоится в онлайн-кинотеатре Okko. Точная дата выхода пока неизвестна.