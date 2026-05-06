Александрина Олексюк в личном блоге разместила редкий снимок с дочерью своего мужа Марка Горобца. 19-летняя актриса показала совместный снимок с Аллой Горобец. Она поздравила падчерицу с днем рождения — 4 мая Алле исполнилось 20 лет.
«С днем рождения», — лаконично написала звезда фильма «Тур с Иванушками».
На снимке Олексюк и Горобец были запечатлены в обнимку на фоне новогоднего декора. В 2025 году девушки выходили вместе в свет в сопровождении Марка Горобца. Тогда они все посетили премьеру постановки «Сны Пушкина» в Москве.
Марк Горобец и Александрина Олексюк познакомились на съемках фильма «Тур с Иванушками», когда актрисе еще не было 18 лет.
Режиссер дождался, когда она достигнет совершеннолетия, и позвал ее замуж. В 2024 году они они оформили свои отношения. Многие критикуют пару за большую разницу в возрасте. Горобец старше Олексюк на 31 год.
В сентябре 2025-го 50-летний режиссер вышел в свет с молодой женой. Они посетили презентацию нового сезона телеканала ТНТ.
Ранее Александрина Олексюк рассказала, как публика относится к их паре. Она иронично заметила, что прохожие ужасаются, отпрыгивают в разные стороны и даже крестятся, когда видят их с мужем вместе.