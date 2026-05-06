Выход Марго Робби на Met Gala 2026 назвали главным провалом вечера

Наряд Марго Робби на Met Gala в Нью-Йорке признали главным провалом вечера. Об этом пишет Daily Mail.
Актриса вышла на закрытое светское мероприятие в золотом макси-платье Chanel без бретелей. У наряда был асимметричный подол и шлейф с оборками. Образ дополнили серьги и массивные кольца с желтыми бриллиантами. Стилисты уложили волосы звезды в пучок и сделали макияж в нюдовых тонах.
Но публика сочла, что платье Робби не вписывается в заявленную тему бала. В этом году она звучала как «Мода — это искусство».
«Это красиво, но не соответствует тематике», «Зачем вообще туда идти, если вы не собираетесь приложить усилия и следовать теме?», «Платье — самое большое разочарование Met Gala», «Безусловно, худший наряд. Цвет ей совсем не идет», — написали пользователи соцсети.
