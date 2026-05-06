Энн Хэтэуэй раскритиковали за фото с Блейк Лайвли на Met Gala 2026

Голливудскую актрису Энн Хэтэуэй осудили за фото с коллегой Блейк Лайвли после скандала с Джастином Бальдони. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Знаменитости стали гостьями ежегодного благотворительного бала Met Gala, который прошел в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Актрисы сфотографировались в обнимку на закрытом светском мероприятии. Однако некоторые поклонники Хэтэуэй не оценили то, что актриса поддерживает общение с коллегой после судебного разбирательства с Джастином Бальдони.
«Убирайся от нее, Энн! Она подаст на тебя в суд», «Фу. Думал, Энн работает над тем, чтобы снова завоевать симпатию публики?», «Ужас. Позор Энн», «Мы потеряли всякое уважение к Энн Хэтэуэй за то, что она позировала с самой большой задирой и лжецом Голливуда», — писали пользователи Reddit.
Ранее сообщалось, что Блейк Лайвли и Джастин Бальдони достигли примирения.