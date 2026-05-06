Николь Кидман пришла на Met Gala в кольце за $660 тысяч

Николь Кидман вышла на красную дорожку Met Gala в украшениях за сотни тысяч долларов. Ежегодный благотворительный бал прошел в стенах Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.
Актриса позировала фотографам в винтажном красном платье от Chanel. Наряд был расшит пайетками и дополнен перьями.
На руке Кидман заметили массивное кольцо того же бренда с синими и красными камнями. Как подсчитали журналисты, цена этого ювелирного изделия достигает 660 тысяч долларов. Образ знаменитости завершили крупные серьги. На красную дорожку артистка вышла с уложенными волосами и вечерним макияжем.
Ранее Николь Кидман призналась в любви к русской литературе.