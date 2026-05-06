Дочь Заворотнюк сообщила, что одной из последних видела живой актрису Добромилову

Блогерша Анна Заворотнюк оказалась одной из последних, кто видел живой актрису Ксению Добромилову. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
По словам знаменитости, 5 мая она проезжала мимо блогерши, которая вела съемку на проезжей части.
«Мы не сразу поняли, что на дороге, на корточках сидит человек, заметили в последний момент. И даже обсудили, что это выглядит очень опасно. А сегодня читаю новости, и это была она», — написала дочь актрисы Анастасии Заворотнюк.
Анна призвала подписчиков беречь себя и своих родных и быть аккуратнее на дорогах.