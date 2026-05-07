Сюжетная линия каждого из этих многосерийных проектов напрямую связана с музыкальной группой, показывая путь молодых талантов к славе — вместе с их внутренними переживаниями, личными драмами и конфликтами. При этом история каждого коллектива складывалась по-своему: один появился прямо в процессе съемок, другой существовал задолго до выхода сериала, а третий сумел удержаться на плаву и обрести популярность во многом благодаря телеэфирам. Рассказываем о реальных отечественных и зарубежных музыкальных группах, чьему творчеству посвятили не один эпизод, а целые сезоны.
«Ранетки»
Российская поп-рок-группа «Ранетки» появилась в 2005 году и сразу привлекла внимание необычным для того времени составом — коллектив полностью состоял из юных девушек. За годы существования, вплоть до распада в 2013 году и частичного воссоединения в 2017–2019 годах, состав группы не раз менялся. Однако поклонники особенно полюбили так называемый «золотой» состав: барабанщицу Валерию Козлову, ритм-гитаристку Анну Рудневу, клавишницу Евгению Огурцову, бас-гитаристку Елену Третьякову и соло-гитаристку Наталью Мильниченко. После ухода Валерии Козловой в 2008 году ее место заняла барабанщица и перкуссионистка Анна Байдавлетова.
Широкая аудитория впервые познакомилась с группой «Ранетки» еще до выхода одноименного сериала — благодаря проекту «Кадетство» (2006–2007). Песня «Мальчишки-кадеты» звучала в заставке сериала, а композиции «Она одна» и «Мы Ранетки» сопровождали отдельные сцены. Идея создать отдельный сериал о группе пришла генеральному продюсеру телеканала СТС Вячеславу Муругову после знакомства с их творчеством. Так появился сериал «Ранетки» (2008–2010).
Изначально проект задумывался как масштабное промо группы. Правда, на момент съемок исполнительницам главных ролей было уже по 19–20 лет, хотя играли они школьниц. Сюжет сериала частично опирался на реальные события, но многое было художественным вымыслом. Например, в сериале группа создается в школьном спортзале, тогда как в реальности коллектив собрали после кастинга под руководством лейблов «Мегалайнер» и позже «Квадро-Диск». При этом в сериале нашли отражение и реальные события: выступление в «Лужниках», изменения состава и участие в концерте-разогреве перед выступлением Бритни Спирс.
«Балабама»
Группа «Балабама» появилась зимой 2007 года и изначально была дуэтом двух студентов ГИТИСа — Максима Амельченко и Дмитрия Тихонова, известных зрителям по сериалу «Ранетки», где они сыграли Мишу Кожевникова и Гуцула. Изначально коллектив назывался Caerse de Risa, что в переводе с испанского означает «смеяться до упаду». Это название хорошо отражало стиль группы: смесь речитатива, регги, фанка и лирического поп-вокала с ироничными текстами. В 2009 году музыканты сменили название на «Балабама».
Позже коллектив стал частью сюжетной линии сериала «Последний аккорд» (2011) — продолжения «Ранеток». По сюжету мужская группа пришла на смену девичьему коллективу, который отправился в международный гастрольный тур. В состав «Балабамы» вошли вокалист и гитарист Максим Амельченко, композитор и электро-баянист Алексей Черномордиков, барабанщик Арсений Гурьянов, гитарист Кирилл Буданцев и бас-гитарист Андрей Самойлов.
Интересно, что Андрей Самойлов появился в «Ранетках» еще раньше — в роли преподавателя по вокалу Глеба Зайцева, начиная с четвертого сезона. А песня «Весна» группы «Балабама» уже с 2009 года звучала в качестве саундтрека к сериалу. Официально о распаде группы не сообщалось, однако в 2022 году коллектив выпустил дебютный альбом «Будет все хорошо».
Erreway
Аргентинская теленовелла «Мятежный дух» (2002–2003) стала отправной точкой для создания реальной музыкальной группы Erreway, также известной как R-way. Название созвучно оригинальному испанскому названию сериала — Rebelde Way. Во время съемок молодые актеры объединились в настоящий музыкальный коллектив. В состав квартета вошли исполнители главных ролей: Луисана Лопилато (Миа Колуччи), Камила Бордонаба (Марисса Пиа Спирито), Бенхамин Рохас (Пабло Бустаманте) и Фелипе Коломбо (Мануэль Агирре).
Хотя в сериале музыка звучала с явными рок-мотивами, в реальной жизни Erreway делали ставку на молодежный поп с элементами латиноамериканской музыки. Коллектив часто называли «равноправной вокальной четверкой», поскольку в песнях постоянно менялись ведущие вокальные партии, а участники исполняли множество дуэтов и ансамблевых композиций.
Благодаря популярности сериала группа быстро стала известна далеко за пределами Аргентины. У Erreway появились поклонники в Перу, Израиле, России, Казахстане и странах Балтии.
До 2004 года коллектив успел выпустить три студийных альбома: Señales (2002), Tiempo (2003) и Memoria (2004). Последний стал саундтреком к музыкальному фильму «Четыре дороги» (2004), в котором также снялись все участники группы. После выхода картины Луисана Лопилато покинула коллектив, и Erreway продолжили существовать как трио вплоть до 2007 года.
Позже музыканты несколько раз воссоединялись и выпускали новые композиции. Последним релизом стал альбом Vuelvo (2021), а в 2025 году трио отправилось в гастрольный тур по странам Латинской Америки.