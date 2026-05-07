Изначально проект задумывался как масштабное промо группы. Правда, на момент съемок исполнительницам главных ролей было уже по 19–20 лет, хотя играли они школьниц. Сюжет сериала частично опирался на реальные события, но многое было художественным вымыслом. Например, в сериале группа создается в школьном спортзале, тогда как в реальности коллектив собрали после кастинга под руководством лейблов «Мегалайнер» и позже «Квадро-Диск». При этом в сериале нашли отражение и реальные события: выступление в «Лужниках», изменения состава и участие в концерте-разогреве перед выступлением Бритни Спирс.